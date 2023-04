Tencent startet Deepfake-as-a-Service für 145 Dollar

Tencent Cloud generiert jetzt auch Deepfakes nach Kundenwunsch. Wie The Register berichtet, reichen drei Minuten Videomaterial und 100 gesprochene Sätze aus, um einen Bot für Livestreams zu erstellen, der Fragen beantwortet. Die Produktion dauert lediglich 24 Stunden.

Eigener Chatbot individuell anpassbar

Die digitalen Charaktere sind als Halb- oder Ganzkörper verfügbar, und den Service gibt es sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch. Einige Features wie Hintergrund und Ton können angepasst werden. Die Videos vermeiden die flache Intonation und das eintönige Sprechmuster, das traditionelle akustische Modelle plagt, indem eine interne Timbre-Anpassungstechnologie verwendet wird, die auf Deep-Learning-Akustikmodellen und Neural-Network-Vocodern basiert.

Was synthetische Personen alles können

Tencent scheint am meisten daran interessiert zu sein, diese Kreationen für Livestreaming-Infomercials zu nutzen – eine beliebte Form des E-Commerce in China. Diese Technologie ist insbesondere für Unternehmen und Influencer:innen interessant, die regelmäßig Livestreams durchführen und auf Fragen und Kommentare von Zuschauer:innen reagieren möchten.

Mit einem Chatbot können sie ihre Präsenz in sozialen Medien automatisieren und sich gleichzeitig auf den Inhalt ihrer Livestreams konzentrieren. Doch lokale Medien berichteten auch, dass Tencent Ärzt:innen, Anwält:innen und andere Fachkräfte erstellen kann.

5 Stile für digitale Menschen

Chen Lei, General Manager von Tencent Cloud Intelligent Digital Human Products, sagte, dass das Unternehmen eine automatisierte „AI+ Digital Intelligent Human Factory“ aufbauen möchte und sich auf eine Self-Service-All-in-One-Plattform für Produktion, Verkauf und Service verlässt. Die geplante digitale Fabrik für Menschen basiert auf der Tencent-Cloud-TI-Plattform – einer Machine-Learning-Plattform, die mehr als zehn KI-Algorithmen bietet.

Tencent bietet fünf Stile für seine digitalen Menschen an: 3D realistisch, 3D halbrealistisch, 3D Cartoon, 2D Real Person und 2D Cartoon. Kundenspezifische Q&A können für den digitalen Menschen erstellt werden, sodass er sich in eine Art Deepfaked-Chatbot verwandelt.

Deepfakes: Das sind die Risiken

Deepfakes sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es oft schwer ist, zwischen einem echten und einem Deepfake-Video zu unterscheiden. Man denke nur an die KI-Bilder des Papstes in Daunenjacke, die viral gingen, oder die Deepfakes, die den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei seiner Verhaftung zeigen.

Da eine häufige Anwendung von Deepfakes das Erstellen von gefälschten Pornovideos mit Prominenten oder politischen Persönlichkeiten beinhaltet, haben sie das Potenzial, erhebliche gesellschaftliche Probleme zu erzeugen.

Mit 145 Dollar pro Video hat Tencent synthetische Sprecher, die für solche Zwecke missbraucht werden könnten, nun viel zugänglicher gemacht.

