Nächster James Bond: KI-Künstler zeigt, wie die Top-Kandidaten als „007“ aussähen

So oder so ähnloch sähe Henry Cavill als James Bond aus (Bild: Quelle: instagram / alperyesiltas)

Wer wird im 26. Film der James-Bond-Reihe den berühmtesten Geheimagenten der Welt spielen? Auch wenn Fans bereits wild spekulieren und einige Namen immer wieder in den Medien auftauchen, äußerten sich die Produzenten bisher nicht dazu, wer der sechste James Bond wird.

Seit Daniel Craig nach dem Film „No Time to Die“ (2021) aus der Rolle geschlüpft ist, geht die Suche nach seinem Nachfolger also weiter. Viele Namen wurden bereits ins Spiel gebracht. Idris Elba („Luther“), Henry Cavill („Man of Steel“), James Norton („Rogue Agent“), Aaron Taylor-Johnson („Kick-Ass“) und viele andere wurden als mögliche neue James-Bond-Stars diskutiert.

Jetzt hat sich der Künstler Alper Yesiltas kurzerhand selbst daran gemacht, einen James-Bond-Nachfolger zu kreieren – mithilfe künstlicher Intelligenz. Nachdem er bereits einige längst verstorbene Stars per KI altern ließ, hat Yesiltas eine Tool-Kombination aus Midjourney, Dall-E, Artbreeder und Faceapp verwendet, um die James-Bond-Kandidaten in Aktion zu zeigen und herauszufinden, wer am besten zu der Figur passt.

