Kurz vor dem Start: Nasa verschiebt private ISS-Mission von Axiom Space

Die vier Astronaut:innen der privaten Axiom-Space-Mission Ax-2 werden in einer SpaceX-Kapsel zur Internationalen Raumstation fliegen. Von links nach rechts: Pilot John Shoffner, Missionsspezialistin Rayyanah Barnawi, Kommandantin Peggy Whitson und Missionsspezialist Ali Alqarni. (Bild: Axiom Space)

Das im US-amerikanischen Houston ansässige Unternehmen Axiom Space hatte den 8. Mai als Starttermin für seine Ax‑2-Mission ins Auge gefasst. Die sollte vier Personen an Bord einer SpaceX-Dragon-Kapsel auf einen etwa zehntägigen Aufenthalt zur ISS schicken.

Nasa sagt Start ab

Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa der Planung den Stöpsel gezogen. Dabei verkündete die Nasa nicht nur die Absage des Termins, sondern gab zudem bekannt, dass ein neues Startfenster erst noch gefunden werden muss. Damit ist Ax‑2 auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Wir streben nicht mehr die Möglichkeit eines Starts Anfang Mai an“, schrieb die Nasa am Mittwoch in einem Update. Weiter hieß es: „Weitere Informationen über das aktualisierte Zielstartdatum werden in Kürze bekannt gegeben.“

Ausführen würde den Start zwar ohnehin Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Jedoch muss jeder Start von der zuständigen Raumfahrtbehörde genehmigt werden.

Auch der Zutritt zur ISS ist über die Nasa zu beantragen. Deshalb arbeitet Axiom Space jetzt mit der Nasa und SpaceX daran, einen neuen Starttermin für die Ax-2-Mission zu finden. Einen Grund für die Verschiebung hat die Nasa bislang nicht genannt.

Das ist Ax‑2

Ax‑2 wird die zweite bemannte Mission des privaten Raumfahrtunternehmens sein. Axiom Space plant, noch in diesem Jahrzehnt eine eigene Raumstation in einer niedrigen Erdumlaufbahn zu errichten.

Ax‑2 wird von Peggy Whitson bei Axiom geleitet. Sie hat als Nasa-Astronautin insgesamt bereits 665 Tage im Weltraum verbracht. Das ist mehr als jede andere Frau und sogar mehr als jede:r andere Amerikaner:in. Private Missionen zur ISS dürfen nur stattfinden, wenn sie von Ex-Astronaut:innen der Behörde geleitet werden.

Bei den anderen drei Besatzungsmitgliedern von Ax‑2 handelt es sich um den zahlenden Kunden und als Investor tätigen John Shoffner, der als Pilot dienen wird. Ebenfalls an Bord werden die ersten saudi-arabischen Astronaut:innen Rayyanah Barnawi und Ali Alqarni sein.

