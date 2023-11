Navigator-App der Deutschen Bahn nach Ausfall wieder erreichbar

Smartphone-Nutzer:innen, die die App der Deutschen Bahn für Fahrplaninfos und Ticketkäufe zu nutzen gewohnt sind, schauten am 1. November 2023 in die sprichwörtliche Röhre. Denn der DB-Navigator, so der Name der App, war komplett ausgefallen und nicht zu benutzen.

DB-Navigator weist hohe Nutzerzahlen auf

Das hat die Bahn indes nicht proaktiv kommuniziert, sondern lediglich auf dem Ex-Twitter X unter manchem Tweet per Kommentar bestätigt.

Das ist für Bahnreisende eine ziemliche Katastrophe, denn laut Bahn verzeichnet die Fahrplanauskunft jeden Tag rund drei Millionen Besucher:innen. Gerade für die Recherche nach lokalen Verbindungen gibt es kaum eine komfortablere Möglichkeit als den DB-Navigator.

Reisende nicht ohne Alternative

Dabei äußerte sich der Fehler nicht unbedingt sehr sprechend. Wer die App auf seinem Smartphone nutzen wollte, erhielt eine nicht den Tatsachen entsprechende Fehlermeldung, die behauptete, das verwendete Gerät sei nicht mit dem Internet verbunden sei.

Reisende, die darauf angewiesen waren, Fahrplanauskünfte einzuholen und Tickets zu buchen, standen indes nicht völlig alternativlos da. Sie konnten immer noch die Website bahn.de verwenden.

Dort sollte alles wie gewohnt funktionieren, wenn auch verschiedentlich berichtet wurde, dass nicht alle Server der Webapp erreichbar seien. Das mag der Überlastung durch massenhaft Ausweichende geschuldet sein.

Das jüngst erschienene deutliche Update des DB-Navigators hatte auch aus anderen Gründen den Unmut vieler Nutzer:innen auf sich gezogen. So hatte sich das Design komplett geändert und eine Nutzung ohne Registrierung war abgeschafft worden.

Selbst bereits registrierte Nutzer:innen hatten mit Problemen zu kämpfen. Viele wurden automatisch ausgeloggt und mussten sich erneut anmelden, wobei es häufig zu Fehlermeldungen gekommen war.

Die Bahn verspricht jedenfalls, mit Hochdruck an der Lösung des Problems zu arbeiten.

