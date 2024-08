Dieser Nintendo-Klassiker bekommt nach 37 Jahren einen Nachfolger

Beyond Shadowgate erscheint am 19. September. (Screenshot: Zojoi LLC / Steam)

In rund einem Monat, am 19. September 2024 erscheint das Retro-Adventure Beyond Shadowgate für den PC auf Steam und Gog. Dabei handelt es sich um die offizielle Fortsetzung des Klassikers Shadowgate für das Nintendo Entertainment System (NES).

Der erste Teil erschien 1987, Fans mussten also ganze 37 Jahre auf den zweiten Teil der Serie warten. Beyond Shadowgate basiert auf einem 34 Jahre alten Designdokument, das bisher nicht umgesetzt wurde, verraten die Entwickler auf der Kickstarter-Seite für das Projekt.

Das Spiel wurde damals von Icom Simulations fallengelassen, da sich das Studio auf andere Projekte konzentrieren wollte. So ist Beyond Shadowgate für viele Jahre in Vergessenheit geraten. Die Kickstarter-Kampagne wurde mit allen Stretch-Goals finanziert und konnte insgesamt über 120.000 US-Dollar einsammeln.

So spielt sich Beyond Shadowgate

Der Grafikstil für das neue Retro-Game ist in der NES-Ästhetik gehalten, und zwar im 8-Bit-Stil. Die Welt soll allerdings fünfmal größer sein, als die des Originalspiels aus 1987.

Insgesamt gibt es mehr als 200 Räume zu erkunden und 100 Rätsel im Point and Click Stil zu lösen. Die Handlung spielt 35 Jahre nach dem ersten Teil der Serie, also fast so lange, wie der Release der beiden Spiele auseinander liegt.

Es sind moderne Features wie ein Schnellreisesystem und ein Tag-Nacht-Zyklus enthalten, der die Spielwert beeinflusst.

Von den Entwicklern des ersten Teils

Beyond Shadowgate wurde von dem Entwicklerstudio Zojo programmiert, welches aus Dave Marsh und Karl Roelofs besteht. Beide Entwickler waren maßgeblich an der Entwicklung des ersten Teils beteiligt.

Für den Artstyle arbeiteten sie mit Jeffrey Canam, auch bekannt als GrahfMetal. Er hat bereits an zwei Spielen namens Spectacle und Infested mit einem sehr ähnlichen Grafikstil mitgewirkt.

