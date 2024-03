Steam: Diese EA-Klassiker bringen euch zurück in alte Gaming-Zeiten

Electronic Arts gehört zweifelsohne zu den größten Spielepublishern. Nicht nur, weil das Unternehmen ein spannendes Portfolio mit aktuellen Games hat. EA kann auch auf eine langjährige Geschichte mit hochkarätigen Klassikern zurückblicken.

Einige dieser Klassiker landen nun auf Steam. Insgesamt neun Retro-Games könnt ihr jetzt über Valves Spieleplattform zocken. Das feiert EA sogar mit einem kleinen Trailer:

Diese EA-Klassiker sind jetzt auf Steam verfügbar

Command & Conquer: The Ultimate Collection (mit insgesamt 17 Spielen und Erweiterungen)

Dungeon Keeper 2

Dungeon Keeper Gold

Populous

Populous II: Trials of the Olympian Gods

Populous: The Beginning

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

SimCity 3000 Unlimited

The Saboteur

Zum Start gibt es die Retro-Games sogar bis zu 60 Prozent reduziert. Bis zum 21. März 2024 habt ihr Zeit, euch diese Rabatte auf Steam zu sichern. Alternativ könnt ihr auch EA Play abonnieren. Im Abodienst des Publishers sind alle Games enthalten.

Wollt ihr die Games weder auf Steam noch über EA spielen, gibt es eine weitere Alternative. So bietet die Spieleplattform GOG ebenfalls zahlreiche Klassiker von EA an. Die Plattform von Publisher CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, The Witcher 3) hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Games problemlos auf neuen Systemen spielbar zu machen.

