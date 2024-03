Spiele-Remakes: So alt sollten die Originale sein, um Erfolg zu haben

Spiele wie Resident Evil 2 und Final Fantasy 7 haben gezeigt: Es gibt eine Zeit für Remakes. Diese Neuauflagen alter Gaming-Klassiker haben enorme Erfolge und Verkaufszahlen eingeheimst, obwohl – oder gerade weil – die eigentlichen Vorlagen schon Jahrzehnte alt sind.

Anzeige Anzeige

Doch reicht es einfach, einen Spieleklassiker von Grund auf neu zu bauen und erneut zu veröffentlichen? In einer Studie haben sich die Verantwortlichen von Virtuos gefragt, wie alt diese Vorlagen eigentlich sein müssen, damit Remakes wirklich erfolgreich sein können.

So schneiden Remakes am besten ab

Die Antwort lautet: Der beste Zeitraum liegt zwischen 11 und 20 Jahren nach dem Original. Sind die Spiele so alt, verkaufen sich Remakes dazu am besten. So haben rund 80 Prozent der so veröffentlichten Games mehr als zwei Millionen Einheiten verkauft.

Anzeige Anzeige

Im Zeitraum davor und danach sinkt die Zahl der erfolgreichen Neuauflagen deutlich. Sind die Spiele etwa 21 bis 25 Jahre alt, liegt die Zahl der Remakes mit mehr als zwei Millionen Kopien nur noch bei 32 Prozent. Darunter fallen auch die genannten Remakes zu Resident Evil 2 (21 Jahre) und Final Fantasy 7 (23 Jahre), die offenbar Ausnahmen darstellen.

Anzeige Anzeige

„Remakes haben dann Erfolg, wenn die Hard- und Softwareentwicklung bedeutungsvolle Ergänzungen erlauben und Kritikpunkte am Original behoben werden können“, heißt es in der Studie. Zeit ist also nicht alles, wenn es um den Erfolg von Remakes geht.

Im Bereich bis fünf Jahre nach Erst-Release gibt es übrigens kaum erfolgreiche Remakes. Das dürfte daran liegen, dass Entwicklerstudios die recht frischen Spiele kaum für eine Neuauflage in Betracht ziehen. Stattdessen übernehmen hier die Remaster-Versionen den Großteil der Verkäufe. Dabei handelt es sich um Neuveröffentlichungen mit kleineren Verbesserungen wie einer schickeren Grafik, besserer Steuerung und etwaigen Zusatzinhalten.

Anzeige Anzeige

9 Bilder ansehen 8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind Quelle: youtube / 10mingameplay

Welche Remakes sollten 2024 erscheinen?

Wenn einige Entwicklerstudios der Empfehlung der Studie folgen würden, könnte 2024 ein großartiges Jahr für Remakes werden. Vor 20 Jahren erschienen etwa Games wie Half-Life 2, Halo 2 und Star Wars: Knights of the Old Republic 2.

Schauen wir ans andere Ende des empfohlenen Zeitraums, gibt es ebenfalls hochkarätige Games, über deren Remakes wir uns freuen würden: Assassin’s Creed 4: Black Flag, Battlefield 4 und Bioshock Infinite.

Mehr zu diesem Thema