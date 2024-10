NES, N64 oder Gameboy: Acht praktische Gadgets, die eure Retro-Konsolen am Leben halten

Das sind doch nur noch alte, staubige Konsolen? Von wegen! So oder so ähnlich denken vermutlich die Tüftler, die der alten Gaming-Technik immer wieder neues Leben einhauchen. Dabei entwickeln sie moderne Gadgets wie einen Hub, der euch mit kabellosen Controllern auf dem Nintendo Entertainment System zocken lässt oder bekommen den alten Gameboy mittels WLAN-Modul internetfähig.

Anzeige Anzeige

Smartwatch mit Doom oder ein aufgemotztes N64

Vielleicht wollt ihr aber auch lieber eine praktische Smartwatch, die euch – fix umgebaut – als Retro-Konsole in alten Erinnerungen schwelgen lässt, indem ihr auf ihr eine Doom-Emulation am Handgelenk zocken könnt? Das Gerät erfand ein Tüftler. Seine Kreation erinnert dabei an einen faltbaren Gameboy Advance SP. Für ein bisschen Geld lässt sich neben so einer Retro-Uhr auch ein Adapter erwerben, mit dem man Apps von einer SD auf der Gamecube-Konsole starten kann. Der Clou: Damit könnt ihr die native Anzeigequalität alter Spiele erhöhen.

Wer sich mit dem Aufschrauben der alten Geräte auskennt, kann die N64 sogar soweit aufmotzen, dass sie sich ohne Verzögerung mit modernen TVs verbinden lässt. Das Gadget beinhaltet außerdem einen Videoscaler, der die angezeigte Qualität auf 720p erhöht. Klingt spannend? Diese und weitere Geschichten lest ihr in unserer neuen Bildergalerie:

8 Gadgets für Retro-Konsolen in der Bildergalerie

8 Bilder ansehen Retro-Konsolen, die noch immer neue Features und Gadgets bekommen Quelle: Foto: Pressmaster/Shutterstock