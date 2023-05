Das Konto-Sharing-Verbot von Netflix hat viele Nutzer hart getroffen, konnten sie doch seit Jahren für kleines oder gar kein Geld ihre Lieblingsserien streamen. Wer auch weiter nicht auf Netflix verzichten will, muss sich wohl oder übel einen eigenen Account zulegen.

Doch was passiert mit all den Serien und Filmen auf der Watchlist? Muss vorher alles feinsäuberlich dokumentiert werden und dann in mühsamer Kleinarbeit manuell eingerichtet werden?

Die Antwort wird auf diese Fragen wird vielen Nutzern gefallen: Netflix hat kürzlich eine neue Funktion eingeführt, die es möglich macht, das Netflix-Profil auf ein neues Konto zu übertragen. Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die durch das Verbot den Zugang zu einem geteilten Konto verlieren.

Was kann auf ein neues Netflix-Konto übertragen werden?

Bevor ihr euer Profil auf ein neues Konto verschiebt, ist es wichtig zu wissen, welche Informationen übertragen werden können. Netflix gibt an, dass das Profil, die Empfehlungen, der Watchverlauf, gespeicherte Titel und Serienstände mitgenommen werden können. Dadurch kann nahtlos da weiter geschaut werden, wo aufgehört wurde.

Wie kann das Netflix-Profil übertragen werden?

Um das Profil zu übertragen, muss der der aktuelle Kontoinhaber die Profilübertragung aktivieren. Dazu loggt er sich bei Netflix ein, geht in die Einstellungen und wählt „Konto“ aus. Dort ist dann der Punkt „Profilübertragungen aktivieren“ zu finden. Nach der Bestätigung wird die Funktion in der Regel innerhalb von zwei Tagen verfügbar sein.

Sobald die Profilübertragung aktiviert ist, können Nutzer mit der eigentlichen Übertragung beginnen. Dabei gilt es zu beachten, dass Kinderprofile nicht übertragen werden können.

Über die Einstellungen gelangen Nutzer in ihren Konto-Bereich. Im Dropdown-Menü gibt es dann die Option „Dieses Profil übertragen“. Danach muss nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm Folge geleistet werden.

Nachdem alle erforderlichen Informationen eingegeben wurden, gibt es noch eine Bestätigungsmail und dann kann schon mit dem Weiterschauen der Lieblingsinhalte auf dem neuen Netflix-Konto begonnen werden.

Mehr zu diesem Thema Netflix