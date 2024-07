Der Netflix-CEO glaubt, Streaming habe die Welt sicherer gemacht – das ist der Grund

Netflix ist der weltweit beliebteste Streamingdienst. Im ersten Quartal 2024 konnte Netflix rund 270 Millionen Abonnent:innen verzeichnen. Zum Vergleich: Auf dem zweiten Platz hinter Netflix landet Amazon Prime Video; allerdings mit rund 70 Millionen Abonnent:innen weniger. Die Reichweite von Netflix ist also nicht von der Hand zu weisen.

Warum Netflix die Welt sicherer machen soll

In einem Interview mit der New York Times verriet der Co-CEO Ted Sarandos, dass diese Reichweite auch einen enormen Einfluss auf die Welt habe. Seiner Meinung nach macht Netflix die Welt zu einem sichereren Ort. Der Grund: Netflix könne den Abonnent:innen Einblicke in fremde Kulturen geben.

Als Beispiel dafür nennt Sarandos den Oscar-prämierten Film A Seperation, der hierzulande Nader und Simin – Eine Trennung heißt. Der Film dreht sich um eine iranische Familie in Teheran, die eigentlich das Land verlassen möchte, um ihrer jungen Tochter im Ausland bessere Chancen zu ermöglichen. Da der Großvater aber dringend Pflege benötigt, brechen diese Pläne auseinander – und damit auch die Familie. Während die Mutter zusammen mit ihrer Tochter weiter ausreisen will, will der Familienvater bleiben und sich um seinen eigenen Vater kümmern.

Laut Sarandos zeigen Filme wie A Seperation, dass alle auf dieser Welt trotz der räumlichen Entfernung und kulturellen Unterschiede viel gemein haben und mit denselben Problemen konfrontiert sein können. Solches Storytelling würde dazu führen, dass die Welt kleiner wird. Wir könnten andere Kulturen durch diese Inhalte besser verstehen und würden dadurch letztlich weniger Angst vor Fremden haben.

Das Prinzip beschränkt sich laut Sarandos nicht nur auf die westliche Welt. Der CEO verweist auf den Netflix-Hit Baby Reindeer, der zunächst in Großbritannien sehr erfolgreich war. Danach wurde die Serie auch in vielen weiteren Teilen der Welt durch den Netflix-Algorithmus präsentiert und dort von einem großen Publikum gesehen. Baby Reindeer erzählt die Geschichte eines Komikers, der von einer Stalkerin verfolgt wird.

