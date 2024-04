Basis-Abo: Netflix streicht jetzt auch Bestandskunden die günstigste werbefreie Option

Neukund:innen können das werbefreie Basis-Abo schon seit Monaten nicht mehr buchen. Stattdessen müssen sie auf das mittlerweile sechs Euro teurere Standard-Abo zurückgreifen oder beim Streaming Werbung in Kauf nehmen. Jetzt streicht Netflix auch Bestandskund:innen das Basis-Abo.

Netflix streicht werbefreies Basis-Abo komplett

Angekündigt hatte der Streaminganbieter diesen Schritt schon Ende Januar 2024 bei der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen. Wie erste Kund:innen bei Reddit schreiben, hat Netflix offenbar mit dem Verschicken entsprechender E-Mails begonnen.

Demnach gibt das Unternehmen den Kund:innen noch einen Monat Zeit. Bis dahin müssen sie sich entschieden haben, ob sie das Basis-Abo mit Werbung wählen, anderenfalls droht die Kündigung. Das Basis-Abo mit Werbung kostet in Deutschland derzeit 4,99 Euro.

Wohl noch keine E-Mails an deutsche Kunden

Darüber hinaus steht Wechselwilligen das Standard-Abo zur Verfügung, das hierzulande mit 13,99 Euro zu Buche schlägt. Zur Einordnung: Bisher wurden für das Basis-Abo 7,99 Euro fällig. Aus Deutschland sind bisher noch keine solchen E-Mails an Kund:innen bekannt.

Allerdings hatte Netflix erst vor wenigen Tagen per E-Mail angekündigt, die monatlichen Kosten für das Basis-Abo in Deutschland auf 9,99 Euro anzuheben. Betroffen sind davon freilich nur Bestandskund:innen. Die Erhöhung gilt ab einem Monat nach Erhalt der E-Mail, also frühestens ab Ende Mai.

Andere Preis- und Abo-Strategie in Deutschland?

Ob das bedeutet, dass das Basis-Abo ohne Werbung für Kund:innen in Deutschland noch ein paar Monate Bestand hat? Möglicherweise testet Netflix hierzulande eine andere Preis- und Abo-Strategie als etwa in den USA.

Schon Mitte April hatte Netflix derweil die Preise für Neukund:innen in Deutschland erhöht – um bis zu zwei Euro pro Monat. Lediglich am Basis-Abo mit Werbung hat sich – anders als in anderen europäischen Märkten – nichts geändert, was den Preis angeht.

Netflix setzt auf höhere Preise

Hinter dem Vorgehen steckt der Plan, angesichts sich einbremsenden Wachstums bei den Nutzer:innenzahlen auf höhere Preise und/oder mehr Werbung zu setzen. Zuvor hatte Netflix schon ein Quasiverbot der kostenlosen Parallelnutzung von Netflix-Accounts außerhalb eines Haushalts durchgesetzt.

Das Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern zahlt sich für Netflix jedenfalls aus. Viele Trittbrettfahrer scheinen lieber zu zahlen, statt Netflix ganz aufzugeben, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen.

