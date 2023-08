Netzausbau in Deutschland: Die Netz-Chefin von Vodafone im Interview

Unterwegs in der Bahn oder auf der Autobahn noch E-Mails beantworten oder eine Serie streamen klappt nicht immer: Bei der ein oder anderen Fahrt ist plötzlich einfach das Netz weg. Das nervt – und zählt auf den Ruf ein, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung hinterherhängt.

Anzeige Anzeige

Damit die nämlich gelingt, braucht es stabile Netze. Dafür zuständig ist unter anderem Vodafone Deutschland. Das Unternehmen baut laut seiner Netz-Chefin Tanja Richter beim Mobilfunk „eigentlich in allen Bereichen weiter aus“. Richter ist sich dabei der Problematik rund um Bahnstrecken und Autobahnen bewusst – es gelte, die Funklöcher zu stopfen.

Neue Standorte an Bahnstrecken und Autobahnen

„Bei Bahnstrecken oder Autobahnen geht es dann wirklich darum, neue Maste aufzustellen und da neue Standorte zu finden“, so Richter. Die Maste, auf denen die entsprechende Technik für ein stabiles Netz Platz findet, müssen an die Strecken heran. Allerdings sei es teilweise schwer, an die Strecken und damit an die geeigneten Standorte heranzukommen: Das Gelände sei mitunter schwer zugänglich.

Anzeige Anzeige

Insgesamt sei der Netzausbau ein „langwieriger Prozess“. „Wir müssen eigentlich jetzt schon wissen, was wir denn in zwei Jahren wo gebaut haben müssten, um mit den Kapazitäten zurechtzukommen“, sagt Richter. Schließlich wächst die Nachfrage stetig weiter, die Kapazitäten müssen daher auch wachsen. „Wir sind regional strukturiert und organisiert und bauen damit eigentlich in alle Bereichen Deutschlands weiter aus“, so Richter. Der Netzausbau bedeutet dabei nicht nur, neue Standorte zu gewinnen, sondern auch bestehende auszubauen.

Extremwetter erschwert Netzausbau

So oder so kommen dabei im Zuge des Klimawandels erschwerte Bedingungen dazu: Bei Extremwetter können manche Arbeiten nicht durchgeführt werden. „Gewitter und Stahl ist eine Katastrophe“, sagt Richter. Sollten die Sommer immer heißer werden, werde das zu einem zunehmenden Problem, nicht nur beim Ausbau.

Anzeige Anzeige

Auch bei der Instandhaltung bestehender Standorte ist Hitze eine Herausforderung: Die Kühlung sei nur auf „gewisse Temperaturen“ ausgelegt. Da gelte es, abzuwarten, wie sich das Klima weiterentwickelt, dazu müsse die Kühlung angepasst werden. Ebenfalls wird bei Vodafone die 6G-Entwicklung betrachtet – welche Rolle sie aktuell spielt, sagt Tanja Richter in diesem Podcast:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.