News Artikel merken

Laut Biografie: Musk manipulierte Starlink, um ukrainischen Angriff auf Russland zu behindern

„How am I in this war?“ – eine aktuelle Elon-Musk-Biografie bietet neue Einblicke in die Welt des Milliardärs und liefert Details über seine Machenschaften im Ukraine-Krieg.

Von Tatjana Standky