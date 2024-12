Neuer Spielerrekord auf Steam: Diese Games waren maßgeblich daran beteiligt

Wer wissen möchte, was genau am vergangenen Wochenende mehr als 39 Millionen Menschen gleichzeitig gemacht haben, wird auf SteamDB fündig. Wie dort zu lesen ist, haben in diesem Zeitraum nämlich so viele Gamer:innen wie noch nie zuvor ihre freie Zeit zum Zocken genutzt.

Ein neuer Rekord, den die Plattform vor allem auch ein paar zugkräftigen Neuerscheinungen zu verdanken hat. Zu nennen ist hier vor allem Call of Duty: Black Ops 6, das am Wochenende von über 100.000 Spieler:innen gleichzeitig gespielt wurde und damit den besten Start der gesamten Videospielserie hingelegt hat.

Ein Favorit zieht Gamer:innen seit Monaten an

Das Ego-Shooter-Videospiel war bereits im Oktober das meistverkaufte Spiel und hat es geschafft, seine Beliebtheit bis heute hochzuhalten. Dass es in den Xbox Game Pass aufgenommen wurde, hat die Zahl der Abonnent:innen noch einmal nach oben geschraubt.

Zehn Millionen Gamer:innen wurden in 72 Stunden dagegen von Marvel Rivals von Netease angezogen. Auch das wird als durchaus erfolgreicher Start für ein Spiel gewertet, das explizit kein Pay-to-Win-Spiel ist.

Counter Strike 2 liegt weit an der Spitze

Das Game ist also nicht nur unterhaltsam, sondern bis auf kosmetische Gegenstände im Spiel auch kostenlos. Ein weiterer Pluspunkt für Spieler:innen ist der unbegrenzte Battle Pass, mit dem man das Spiel auch nach Ende der Saison ganz ohne Druck fertig spielen kann.

Das mit Abstand beliebteste Spiel des Rekordwochenendes war aber Counter Strike 2, das zur gleichen Zeit von über einer Million Gamer:innen gespielt wurde. Mit 673.000 gleichzeitigen Spieler:innen landete das Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel Dota 2 auf dem zweiten Platz.

Gute Games werden auch teuer bezahlt

Der dritte Platz ging dann wieder an eine Neuerscheinung: Path of Exile 2, das im Early Access veröffentlichte Action-Rollenspiel von Grinding Gear Games. Für das sogenannte Gründerpaket müssen Gamer:innen derzeit rund 28 Euro bezahlen, eine erweiterte Edition gibt es für 55 Euro.

Ganze 100 Euro kostet dagegen die König-der-Faridun-Ausgabe. Wer so viel Geld nicht bezahlen will, muss sich noch gedulden: Zwar soll Path of Exile 2 in Zukunft einmal Free-to-Play sein, doch wann das sein wird, ist noch völlig offen.

