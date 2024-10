Steam: So könnt ihr über 3.000 Games noch vor Release kostenlos anzocken

Schon seit einigen Jahren bietet Valves Spieleplattform Steam ein ganz besonderes Event an. Das sogenannte Steam Next Fest ermöglicht es Entwickler:innen, ihre Spiele noch vor dem eigentlichen Release ins Rampenlicht zu rücken. Spieler:innen haben zum Steam Next Fest nämlich die Gelegenheit, die Games als Demo herunterzuladen und auszuprobieren.

Das Steam Next Fest im Oktober 2024

In diesem Jahr gab es schon im Februar ein Steam Next Fest. Kurz vor Jahresende wiederholt Valve die Aktion aber erneut. Das zweite Steam Next Fest startet am 14. Oktober gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Auf der Aktionsseite sollen zum Start des Events über 3.100 Demos von kommenden Spielen zur Verfügung stehen. Die genaue Zahl kann sich laut Valve noch bis zum Start des Steam Next Fest ändern.

Das Steam Next Fest 2024 läuft bis zum 21. Oktober; ebenfalls gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Erwartet bei der Aktion vor allem Demos zu kleineren Indie-Titeln und unbekannteren Games von Einzelentwickler:innen. Darunter gibt es aber auch ein paar Titel, die schon vor dem Release Aufmerksamkeit aus der Gaming-Community bekommen haben.

Diese Steam-Spiele solltet ihr im Auge behalten

Dazu zählt etwa Rift of the Necrodancer, der Nachfolger des erfolgreichen Spiels Crypt of the Necrodancer. Statt Monstern hier direkt auf die Mütze zu geben, müsst ihr die Angriffe auf den Takt der treibenden Musik abstimmen. Wer es lieber etwas ruhiger und rätselhafter mag, sollte einen Blick auf Dr. Priori’s Time Escape werfen. Darin erforscht ihr den verlassenen Kuriositätenladen des namensgebenden Dr. Priori. Dank Zeitblasen könnt ihr Bereiche des Ladens zum alten Glanz zurückbringen – und womöglich erfahren, was hier vorgefallen ist.

Seid ihr auf ein Kooperlebnis auf, legen wir euch Wild Woods nahe. Das Spiel wird vom deutschen Publisher Daedalic Entertainment herausgebracht. Im Spiel durchstreift ihr mit euren Freunden den Wald und müsst dabei einen Karren beschützen. Unterwegs verbessert ihr den Wagen mit gefundenen Ressourcen und verkloppt Banditen. Doch am Ende dürft ihr nicht zu gierig werden. Wer sich zu lang im Wald aufhält, ruft den Zorn des Banditenkönigs auf sich.

Zu guter Letzt empfehlen wir euch noch Permafrost zum Steam Next Fest. Das Survival-Game führt euch – wie der Name schon vermuten lässt – in eine bitterlich kalte und unnachgiebige Spielwelt. Im eisigen Ödland müsst ihr jagen, einen Unterschlupf bauen und eure raren Ressourcen managen. Dabei wirft euch das Spiel immer wieder Entscheidungen vor die Füße, mit denen ihr die Zukunft der Zivilisation beeinflussen könnt.

