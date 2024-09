American Football hautnah: Hier kannst du die NFL in Deutschland streamen

Die neue NFL-Saison könnt ihr auch in Deutschland schauen. (Foto: Ringo Chiu / Shutterstock)

Die NFL-Saison 2024/25 startet schon am 6. September und American-Football-Fans in Deutschland haben auch in dieser Saison einige Möglichkeiten, die Spiele live zu verfolgen. Es gibt Angebote über Streaming-Anbieter und einige Übertragungen im Free-TV.

Der Streaming-Dienst Dazn bietet in der kommenden Saison wieder einige Optionen, die NFL zu sehen. Pro Spieltag werden hier zwei Einzelspiele gezeigt, sowie die Konferenzen NFL Endzone und die amerikanische Red Zone.

Darüber hinaus zeigt Dazn das Eröffnungsspiel der Saison, die Thursday, Sunday und Monday Night Games, alle Playoff-Partien und schließlich das große Finale, den Super Bowl.

So seht ihr die Spiele auf Dazn

Um die NFL auf Dazn schauen zu können, benötigt ihr allerdings ein entsprechendes Abo. Das ist entweder das Super-Sports-Paket, welches ab 19,99 Euro im Monat startet oder das Unlimited-Paket, ab 34,99 Euro im Monat. Das sind die Preise, wenn ihr für ein komplettes Jahr bucht.

Im Monats-Abo kostet das Super-Sports-Paket 24,99 Euro und das Unlimited-Paket 44,99 Euro. Im günstigsten World-Abo ist die NFL nicht enthalten.

Wollt ihr wirklich nur die NFL schauen, könnt ihr auch den NFL Game Pass über Dazn bestellen. Mit dem Game Pass könnt ihr alle NFL-Spiele live oder in der Wiederholung schauen. Allerdings müsst ihr damit auf die deutschen Kommentare verzichten. Mit dabei ist neben den Spielen noch eine Mediathek mit Inhalten rund um die amerikanische Football-Liga.

Der Game Pass kostet 17,99 Euro im Monat bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr oder 179,99 Euro, wenn ihr direkt für ein ganzes Jahr bezahlt.

Die NFL bei RTL und RTL Plus

Wollt ihr nicht extra zahlen, um die NFL zu schauen, könnt ihr einige Spiele auch im Free-TV sehen. Bei RTL werden in der kommenden Saison rund 80 Spiele live übertragen. Das sind bis zu drei Spiele pro Spieltag auf RTL oder dem Schwestersender Nitro.

Zusätzlich dazu gibt es eine Partie pro Spieltag exklusiv auf RTL Plus. Das Plus-Abo kostet 6,99 Euro im Monat und ist unter anderem für Smartphones, PCs und Smart-TVs verfügbar. Neben den Spielen selbst bietet RTL dort noch Dokumentationen und Live-Berichte rund um die NFL.

