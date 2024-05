Switch 2: Nintendo spricht über die Enthüllung – warum wir trotzdem kaum schlauer sind

Die Nintendo Switch bleibt ein Renner unter Gamer:innen. Obwohl die Hybridkonsole schon im März 2017 auf den Markt kam, verkaufte der Hersteller im vergangenen Geschäftsjahr noch 15,7 Millionen Einheiten. Das geht aus einer Bekanntgabe der Geschäftszahlen hervor. Damit brachte Nintendo zwar insgesamt weniger Konsolen als zuvor an Zockende, allerdings registrierte das Unternehmen zwischen April 2023 und März 2024 auch 123 Millionen Spieler:innen.

Nintendo Switch 2 spätestens im Frühjahr

Für die Zukunft hat Nintendo die Prognose dennoch weiter gesenkt. Das hat einen guten Grund: Der Nachfolger der Switch steht in den Startlöchern – und das Unternehmen hat verrät sogar bis wann die neue Konsole spätestens erscheinen soll.

„Hier ist Furukawa, der Präsident von Nintendo“, wird Shuntarō Furukawa auf dem offiziellen Nintendo-Account auf X zitiert. „Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung über den Nachfolger von Nintendo Switch machen“, so der Offizielle weiter. Richtig konkret ist das allerdings nicht. Schließlich bedeutet die Angabe, dass Nintendo die Nintendo Switch 2 zwischen heute und dem 31. März 2025 präsentieren wird. An dem Datum ist das Ende des Geschäftsjahres erreicht.

Laut The Verge deckt sich Furukawa immerhin mit der aktuellen Gerüchtelage. Aktuell heißt es, Nintendo würde die nachfolgende Konsole im ersten Quartal 2025 vorstellen.

Nebenher kündigt Furukawa auch eine Nintendo-Direct-Veranstaltung für den Juni an, dämpft dabei aber die Erwartungen. Es gehe um neue Spiele für die aktuelle Generation. Auf Infos zur Switch 2 braucht ihr dabei also nicht hoffen.

Die erste Generation der Konsole hatte Nintendo am 13. Januar 2017 vorgestellt. In den Handel war sie dann am darauffolgenden 3. März gekommen. Gut möglich, dass der Hersteller das Vorgehen jetzt wiederholt.

