Nintendo Switch 2: So sollte die Konsole laut Gamern heißen

Noch vor der Ankündigung sorgt die Nintendo Switch 2 für viel Wirbel. Immerhin gibt es viele Fragen, die noch ungeklärt sind. Etwa, welche Hardware die neue Konsole mit sich bringen wird oder welche Funktionen Gamer:innen erwarten dürfen.

Ein großes Mysterium ist auch noch der Name der Nintendo Switch 2. Allerdings haben die Gamer:innen in den sozialen Medien schon einige Vorschläge parat, die wir euch an dieser Stelle vorstellen wollen.

Nintendo Switch 2: Wie wird die Konsole heißen?

Viele wünschen sich, dass die Nintendo Switch 2 tatsächlich eine direkte Nachfolgekonsole wird – auch namentlich. Af Reddit gibt es einige Vorschläge, die aber nicht immer ganz ernst gemeint sind. So gibt es neben den Namen mit Zahlen auch etwa Seitenhiebe auf die erfolglose Wii U und die Filmreihe The Fast and the Furious.

Nintendo SwIItch

Nintendo Zweitch

Nintendo Power Switch

Nintendo Switch One

Nintendo Switch+

Super Nintendo Switch

New Nintendo Switch

Nintendo Switch Ultimate

Nintendo 2 Switch 2 Serious

Nintendo Switch U

Nintendo Switch Up

Andere wollen eher einen komplett neuen Namen für die Nintendo Switch 2. Im Forum von Reset Era gibt es dafür viele kreative Ideen, auch wenn diese wohl noch unwahrscheinlicher als die vorherigen Vorschläge sind:

Nintendo Swap

Nintendo Revolution

Nintendo Portal

Nintendo Wii U 2

Nintendo One

The Nintendo

Nintendo 9

Und dann gibt es natürlich auch Ideen, die definitiv nicht zur Anwendung kommen werden, aber immerhin lustig sind. So schlagen einige User:innen vor, dass Nintendo die Konsole „Playstation 7“ nennen könnte, um Sony zuvorzukommen. Auch eine „Nintendo Vita“ würde Sony vermutlich verstimmen. Microsoft muss sich die Seitenhiebe ebenfalls gefallen lassen. Eine „Nintendo Series X“ wäre allerdings kaum denkbar als neue Konsole.

Welcher Name am Ende nun für die Konsole gewählt wird, bleibt zunächst Nintendos Geheimnis. Kürzlich gab es immerhin eine Youtube-Umfrage, die womöglich den Namen der Nintendo Switch 2 verraten haben könnte.

