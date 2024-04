Disney-Kart-Racer und Battle Pass: Wieso Fans überlegen, vor Gericht zu ziehen

Eine Veränderung bezüglich freischaltbarer Inhalte im Kart-Rennspiel Disney Speedstorm hat einige Fans so verärgert, dass sie in Erwägung ziehen, eine Sammelklage einzureichen. Das zumindest wird gerade auf Reddit diskutiert. Der Vorwurf: Entwickler Gameloft verstoße mit dem neuen Bezahlsystem gegen den Wortlaut der eigenen Geschäftsbedingungen.

Neue Season, neue Regeln: Disney Speedstorm ändert Zugang zum Golden Pass

Bei Disney Speedstorm handelt es sich um einen actiongeladenen Kart-Racer, der in seiner Aufmachung stark an Nintendos Kult-Klassiker Mario Kart erinnert. Nur steuert man bei Speedstorm nicht Luigi und Prinzessin Peach möglichst schnell durch fantasievolle Strecken, sondern Figuren wie Mulan, Balu oder Sulley von der Monster AG durch die nicht weniger kunterbunte Welt des Disney-Universums.

Seit das Spiel vor gut einem Jahr auf den Markt gekommen ist, konnten Spieler Inhalte durch den Einsatz sogenannter Tokens freischalten, also einer In-Game-Währung, die wiederum mit dem Gewinnen von Rennen und dem Lösen bestimmter Aufgaben verdient werden musste.

Das heißt, jede:r konnte neue Spielfiguren, Gegenstände und Upgrades freischalten, wenn man nur oft und gut genug das Spiel spielte. Echtes Geld brauchte keine:r dafür auszugeben. Das will Entwickler Gameloft laut einer Ankündigung auf seiner Homepage jetzt zur siebten Season, die am 17. April erscheint, ändern.

Der Golden Pass, also der Zugang zum neuen Inhaltspaket, kann jetzt nicht mehr über Tokens, sondern nur noch mit realem Geld gekauft werden. Entweder für 9,99 US-Dollar oder 19,99 Dollar (wahrscheinlich erwarten Spieler ähnliche Euro-Preise), wenn man noch 15 Tier-Skips dazuhaben möchte – also die Möglichkeit, 15 Mal ohne Leistung aufzuleveln.

Disney Speedstorm: Fans sind sauer über gnadenlose Geldmacherei

Zu allem Überfluss sollen jetzt für jede Season zwei Golden Passes notwendig werden. Das bedeutet, dass Fans auch zweimal zur Kasse gebeten werden. Ohne den Kauf des Battle Pass sind bestimmte Inhalte gar nicht mehr verfügbar. Wer also Disney Speedstorm mit allen verfügbaren Charakteren und Gegenständen spielen möchte, kann dies nicht mehr durch Leistung im Spiel schaffen, sondern muss bezahlen.

Für die Community ist die Änderung nach knapp einem Jahr ein großes Ärgernis. Viele machen ihrem Unmut per Steam-Bewertung Luft. Einige überlegen sogar, gerichtlich gegen Gameloft vorzugehen. In den AGB stehe nämlich ganz klar, dass der Golden Pass durch Tokens gekauft werden könne. Da dies nun nicht mehr möglich sei, verstoße das Gamestudio gegen seinen eigenen Vertrag, den es mit den Spielern eingegangen sei, so die Fans.

Gameloft rechtfertigt die Entscheidung damit, dass es Spielern, die nicht stundenlang grinden können oder wollen, Inhalte schneller zur Verfügung stellen möchte. Die Wahrung der Spieler-Interessen als Motiv dürfte aber wohl angezweifelt werden. Sonst gäbe es ja nach wie vor beide Möglichkeiten.

Zudem ist vor allem Franchise-Geber Disney dafür bekannt, sich gerne gnadenlos jede Leistung vergolden zu lassen. So werden auch Disney-Plus-Abonnenten, die ihre Accounts mit anderen Haushalten teilen, ab Juni zusätzlich zur Kasse gebeten.

