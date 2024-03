Nintendo Switch 2: So könnte die Konsole wirklich heißen

Wurde der Name der Nintendo Switch 2 verraten? (Foto: Wachiwit/Shutterstock)

Youtube hat womöglich den Namen der Nintendo Switch 2 verraten, wie X-User „Luigi’s Sidekick“ mit einem Screenshot zeigt. Dem Nutzer wurde eine Umfrage auf der Videoplattform ausgespielt. Die Frage: Welche dieser Gaming-Produkte würdest du kaufen?

Neben der Playstation 5 und Xbox Series X taucht auch eine unbekannte „Switch Attach“ in der Liste auf.

Ist die „Switch Attach“ Nintendos nächste Konsole?

Demnach könnte es sich bei der „Switch Attach“ um die Nintendo Switch 2 handeln. Einige User:innen widersprechen dem Post des X-Nutzers. Youtube würde mit solchen Umfragen auch Produktnamen testen, die es gar nicht gäbe.

Andere behaupten wiederum, dass sich solche Umfrage-Leaks in der Vergangenheit bewahrheitet hätten. So seien etwa die Switch Lite und das OLED-Modell der Nintendo-Konsole über Umfragen geleakt worden.

Auf Reddit zeigt sich schon jetzt, dass sich Nintendo mit diesem Namen keinen Gefallen machen würde. Viele User:innen finden, dass „Switch Attach“ ein ähnlich ungelenker Namen wie „Wii U“ wäre – die am Markt gescheitert ist.

Was soll die Nintendo Switch 2 leisten können?

Insider behaupten derzeit, dass Nintendo für die Switch 2 eng mit Nvidia zusammenarbeitet, wie der Youtube-Kanal „Moore’s Law is Dead“ berichtet. Die Konsole soll in etwa die Leistung einer Xbox Series S erreichen, aber in den Bereichen Raytracing und DLSS bessere Ergebnisse erzielen. Zudem soll mehr VRAM im Switch-Nachfolger stecken.

Einen Handheld-Modus soll es ebenfalls wieder geben. Außerhalb der Docking-Station könnte die Leistung dann erneut etwas nachlassen. Dennoch soll sich die Nintendo Switch 2 im Handheld-Modus in etwa auf dem Niveau des Steam Decks befinden.

