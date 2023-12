Nintendo Switch 2: So teuer sollen die Spiele zum Start werden

Jetzt ist es wohl auch bald bei Nintendo so weit: Die Preissteigerungen, die andere Gaming-Unternehmen schon in diesem Jahr vorgenommen haben, betreffen in Zukunft auch Spiele mit Super Mario, Link und Co – zumindest, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, die Nintendo-Insider Zippo derzeit auf seinem Blog verbreitet.

Anzeige Anzeige

70 Euro für AAA-Games könnte mit Switch 2 neuer Standard werden

Bisher haben Nintendo-Fans für größere Exklusivtitel 59,99 Euro bezahlt. Für besonders aufwendige und heiß erwartete Games wie Zelda: Tears oft he Kingdom oder Super Smash Bros. Ultimate gab es dann dieses Jahr schon die erste Preiserhöhung. Wer Links neuestes Abenteuer erleben oder sich wilde Prügeleien mit allen Held:innen des Nintendo-Universums liefern will, muss 69,99 Euro hinlegen.

Dieser Preis könnte für AAA-Games nach Erscheinen der Nintendo Switch 2 neuer Standard werden, so Zippo in seinem Blog. Der Nintendo-Insider hat sich in der Vergangenheit immer wieder als zuverlässige Quelle für treffende Voraussagen erwiesen.

Anzeige Anzeige

Völlig aus der Luft gegriffen ist diese Vermutung ohnehin nicht: Schon im März hatte Nintendo bei der Zelda-Preiserhöhung angekündigt, künftig öfter mehr Geld zu verlangen. Allerdings erklärte US-Nintendo-Chef Doug Bowser damals auch, dass man den Preis dem Umfang eines Spiels anpassen werde. 70 Euro muss man also wohl auch in Zukunft nur für die ganz großen Titel bezahlen.

Nintendo Switch 2 erscheint wohl schon 2024

Dass Nintendo diese Änderung mit Einführung der Switch 2 vornimmt, würde durchaus Sinn ergeben – neue Konsole, neue Preise. Wann genau es aber so weit sein wird, ist noch unklar.

Anzeige Anzeige

Bislang gibt es nämlich auch über das Erscheinungsdatum der Switch 2 nur Spekulationen. Ein Release im Jahr 2024 scheint sehr wahrscheinlich, aber ob sie im ersten oder zweiten Halbjahr erscheint, diesbezüglich scheiden sich noch die Geister der Konsolen-Propheten.

Nintendo ist mit seinen 70 Euro für größere Titel in Sachen „Gameflation“ übrigens noch relativ günstig. Spieleschmieden wie Ubisoft haben den Preis schon 2023 auf 80 bis 90 Euro angehoben. Dass man bald zehn Euro mehr für ein Nintendo-Game hinlegen muss, stört Zippo auf jeden Fall nicht, „so lange die Qualität der Nintendo-Spiele so hoch bleibt wie immer – woran ich überhaupt keine Zweifel habe“, schreibt er wörtlich.

Mehr zu diesem Thema Nintendo