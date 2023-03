Nintendo Switch: Müsst ihr euch auf 70-Euro-Spiele einstellen?

Wer sich ein neues Spiel für eine der beliebten Konsolen kaufen will, muss oft tief in die Tasche greifen. Was einmal 40 oder 50 Euro waren, sind heute oft um die 60 Euro. Bereits Ende des Jahres 2022 kündigten Microsoft und Sony an, dass Games aus dem eigenen Stall für die Xbox und Playstation künftig noch einmal zehn Euro teurer werden. Die ganz großen Titel sollen dabei sogar bis zu 80 Euro auf der Xbox und sogar 90 Euro für die Playstation-Version kosten. Auch EA und Ubisoft hoben die Preise bereits an.

Jetzt zieht offensichtlich auch Nintendo nach. Das kommende Switch-Spiel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ soll 69,99 US-Dollar kosten und damit zehn Dollar mehr, als für die großen Blockbuster-Titel normalerweise bezahlt werden mussten. Für Deutschland könnte das bedeuten, dass das lange erwartete Spiel für die Nintendo Switch sogar auf einen Preis von 79,99 Euro kommt.

Gilt die Preiserhöhung jetzt für alle kommenden Titel?

Nein, in einem Interview mit AP News hat der Leiter von Nintendos US-Ableger, Doug Bowser, vorgeschlagen, dass das Unternehmen seine Spiele weiterhin auf Titelbasis bepreisen wird, ohne die Möglichkeit von weiteren 70-Dollar-Veröffentlichungen in Zukunft auszuschließen.

„Wir schauen uns an, was das Spiel zu bieten hat“, rechtfertigt Bowser den Preis. „Ich denke, die Fans werden feststellen, dass ‚Tears of the Kingdom‘ ein unglaublich umfassendes, zutiefst immersives Erlebnis ist. Der Preis spiegelt die Art von Erfahrung wider, die Fans erwarten können, wenn es darum geht, dieses spezielle Spiel zu spielen.“

„Das ist kein Preispunkt, den wir unbedingt für alle unsere Titel haben werden“, fuhr Bowser fort. „Eigentlich ist es ein ziemlich verbreitetes Preismodell, entweder hier oder in Europa oder anderen Teilen der Welt, wo die Preise je nach Spiel selbst variieren können.“

