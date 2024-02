Nintendo Switch 2: Neue Infos zum Release und schwankender Aktienkurs

Viele Gamer:innen haben sich darauf gefreut, dass Nintendo seine Switch 2 noch in diesem Jahr auf den Markt bringt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Handheld-Konsole im Herbst 2024 kommen wird, pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts.

Anzeige Anzeige

Nintendo Switch 2: Anfang 2025 statt Ende 2024?

Doch jetzt wurde bekannt, dass sie sich voraussichtlich länger gedulden müssen. Mehrere Medien berichten, dass Nintendo seinen Partner:innen mitgeteilt hat, dass die Markteinführung für die Switch 2 für das erste Quartal 2025 geplant sei, berichtet unter anderem The Verge.

Damit dürfte wohl auch erst später geklärt werden, wie der Switch-Nachfolger nun tatsächlich heißt, denn der Name Switch 2 ist von Nintendo auch noch nicht bestätigt worden.

Anzeige Anzeige

Nintendo-Börsenkurs bricht ein

Bloomberg geht davon aus, dass die Markteinführung nicht vor März 2025 passieren wird. Diese Nachricht hatte für Nintendo vehemente Konsequenzen an der Börse: Am Montagmorgen verlor der Konzerntitel an der Börse von Tokyo 8,8 Prozent; so stark eingebrochen an nur einem Tag war er zuletzt im Oktober 2021.

Laut namentlich nicht genannten Quellen der Branchen-Website VGC gewinnt Nintendo dadurch etwas mehr Zeit, Spiele für die Switch 2 zu entwickeln. Laut Eurogamer können einige Spiele, die zum Release geplant seien, nicht bis Ende 2024 fertiggestellt werden.

Anzeige Anzeige

9 Spiele, die niemand auf der Nintendo Switch erwartet hat

9 Bilder ansehen 9 Spiele, die niemand auf der Nintendo Switch erwartet hat Quelle: Xbox Game Studios/Crytek

Kommt Metroid Prime 4 zum Start der Switch 2?

Eine Rolle könnte dabei auch das schon lange angekündigte, aber immer noch nicht umgesetzte Game Metroid Prime 4 spielen. Der Name des Spiels fiel erstmals schon im Jahr 2017, doch trotz mehrerer Ankündigungen ist es immer noch nicht präsentiert worden. Kenner:innen der Gaming-Branche gehen mittlerweile davon aus, dass Nintendo es zusammen mit der Switch 2 auf den Markt bringen wird.

Käme die Handheld-Konsole im ersten Quartal 2025, würde sie übrigens ziemlich genau acht Jahre nach der Switch erscheinen: Sie wurde im März 2017 eingeführt.

Anzeige Anzeige

Doch wann immer die Switch 2 nun kommen wird: Klar ist, dass sie in große Fußstapfen tritt, denn die Switch ist längst die meistverkaufte Nintendo-Heimkonsole aller Zeiten. Die Erwartungshaltung wird also groß sein.

Mehr zu diesem Thema