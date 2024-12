Nintendo Switch: User machen sich über Abklatsch von „Black Myth: Wukong“ lustig

Gebrochene Rekorde, gute Grafik und packendes Gameplay – Das Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong war eines der Gaming-Hits des Jahres 2024. Auf Steam brach das Game den Rekord des meistgespielten Einzelspieler-Spiels auf der Plattform.

Es war also eine kleine Überraschung für viele Fans des Spiels, als scheinbar eine Port-Version für die Nintendo-Switch erschienen ist. Doch bei genauerem Hinschauen erkennt man, dass Wukong Sun: Black Legend nichts mit dem Game-of-the-Year-Anwärter zu tun hat.

Statt eines 3D-Action-Rollenspiel bekommen hier die Gamer:innen einen bunten 2D-Plattformer, der aussieht wie ein Werbeclip auf Youtube. Denn außer dem Wukong im Namen haben die beiden Spiele nichts gemeinsam. Statt von Game Science wurde die Switch-Version von Global Game Studio entwickelt und veröffentlicht. Die Beschreibung des Games im Nintendo-Store liest sich, als wäre sie von einer KI geschrieben. „Nutze Strategie und Geschick, um in der Hitze des Gefechts als Sieger hervorzugehen“, heißt es dort. Dafür ist Wukong Sun: Black Legend auch nicht so teuer. Statt des Preises eines Tripple-A-Titels zahlen Fans hier knapp acht US-Dollar.

Fans machen sich über Switch-Version lustig

Im Resetera-Forum machen sich die Fans des Action-Rollenspiels über die Switch-Version lustig. „Sie versuchen es nicht einmal“, schrieb eine Person. Ein anderer User witzelt: „Wir haben ‚Wukong zu Hause‘-Vibes. Aber ganz anders.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der Nintendo-Store von billigen Kopien erfolgreicher Titel anderer Konsolen geflutet wurde. Die Seite Eurogamer berichtete im Sommer 2024 von einem Last of Us-Klon mit dem Titel The Last Hope: Dead Zone Survival, der für eine kurze Zeit im Nintendo Eshop erhältlich war.

Ob auch Wukong Sun: Black Legend aus dem Nintendo-Shop fliegen wird, ist unklar. Die Geschichte von Black Myth: Wukong basiert nämlich auf dem chinesischen Roman Die Reise nach Westen und der Geschichte des Protagonisten des Affenkönigs Sun Wukong.

