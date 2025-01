Nur noch Kartenzahlung: Bahn testet bargeldloses Bordbistro

Kartenzahlungen sind in der Gastronomie schon seit langem gang und gäbe. Auch in der Bordgastronomie der Deutschen Bahn ist die Hälfte aller Zahlungen bereits bargeldlos. Damit spart sich die Bahn logistischen Aufwand und entlastet zugleich ihre Mitarbeiter.

Jetzt geht die Bahn einen Schritt weiter und will Bargeld in ICE-Bordbistros gänzlich abschaffen. Vorläufig allerdings nur testweise. Zwischen Februar und Mai 2025 testet die Bahn den bargeldlosen Betrieb auf insgesamt sechs Verbindungen. Welche Züge davon betroffen sind, könnt ihr online einsehen. Die Verbindungen werden im DB Navigator und bei bei Bahn.de entsprechend markiert.

