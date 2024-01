KI macht alte Spiele schön: Wie Nvidias RTX Remix Retro-Klassiker aufleben lässt

Nvidia hat kürzlich RTX Remix vorgestellt, ein Toolkit, das speziell für Modder und Entwickler konzipiert wurde. Das Tool ermöglicht es, ältere Spiele durch moderne Grafik-Features wie Raytracing, DLSS und Reflex aufzuwerten.

Außerdem bietet es die Möglichkeit, neue Texturen und Objekte hinzuzufügen, um die Spiele visuell ansprechender zu gestalten. RTX Remix zeichnet dabei den Render-Prozess eines Spiels auf und stellt ihn in einem Level-Editor dar, der denen in Game-Engines ähnelt.

Diese Funktion erlaubt es Moddern, Spiele nach ihren eigenen Vorstellungen zu bearbeiten und zu verbessern. Mit RTX Remix können somit alte Spiele in einem völlig neuen Licht erscheinen.

Remix ersetzt Texturen mithilfe von KI

In einem Youtube-Video erläutert ein Entwickler des RTX-Remix-Toolkits, wie tiefgreifend die Spielwelt durch das Tool verändert werden kann. Eine der Hauptfunktionen ist die Bearbeitung der Lichtquellen.

Bestehende Lichtquellen können modifiziert oder durch neue ersetzt werden, was die Atmosphäre und das visuelle Erscheinungsbild eines Spiels grundlegend verändern kann. Ein weiterer Aspekt, der das Aussehen eines Spiels beeinflusst, sind die Texturen und ihre Fähigkeit, Licht realistisch oder unrealistisch zu reflektieren.

Dank der Verwendung von künstlicher Intelligenz kann das Programm erkennen, welche Pixel welches Material darstellen sollen. Remix kann diese Pixel dann durch entsprechendes Material ersetzen, das Licht auf realistischere Weise wiedergibt.

Auch Objekte können bearbeitet werden

RTX Remix ermöglicht nicht nur die Bearbeitung von Lichtquellen und Texturen in Spielen, sondern auch eine Anpassung der Objekte in der Spielwelt. Wie der Entwickler in dem Demonstrationsvideo zeigt, können einzelne Objekte in der gesamten Spielwelt durch neue ersetzt werden.

Darüber hinaus können bestehende Objekte in externen Tools wie Maya bearbeitet und dann in Echtzeit in das Spiel über Reflex integriert werden.

Mit diesen Werkzeugen bietet RTX Remix die Möglichkeit, älteren Spielen ein detailliertes Update zu verpassen und sie optisch auf den neuesten Stand zu bringen. Der Entwickler zeigt die Tools anhand des Beispiels von The Elder Scrolls 3: Morrowind.

