Office 2024 ohne Abo: Das sind die Unterschiede zu Microsoft 365

Microsoft 365 ist das Bürosoftware-Flaggschiff des Redmonder Unternehmens. Es beinhaltet alle Anwendungen, die für eine vernetzte Büroumgebung erforderlich sind und verlässt sich daher stark auf die Cloud-Anbindung und die Einbindung generativer KI.

Office 2024 erhält 5 Jahre Support

Deshalb eignet es sich nur für Szenarien, in denen genau diese Anbindung an das Internet kein Problem darstellt. Das ist indes nicht überall der Fall. Für all jene, kann das ab dem 1. Oktober 2024 erhältliche Office 2024 als Langzeit-Supportversion (LTSC) die beste Alternative sein.

Office 2024 LTSC wird per Einmalzahlung lizenziert und benötigt somit kein Abo. Dafür ist die Lizenz dann aber ausschließlich gerätebasiert und nicht auf Anwender:innen bezogen. Wegen der fehlenden Cloud-Anbindung fehlen dem Produkt entsprechend alle Funktionen, die nur per Anbindung an das Web möglich sind – allen voran die Web-Apps und die Copilot-KI.

Office 2024: Wesentliche Anwendungen enthalten

Dennoch enthält das Office 2024 LTSC laut der Ankündigung im Microsoft-Blog die wesentlichen Office-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, Onenote, Outlook und Access. Der Online-Speicher Onedrive kann zwar verwendet werden, muss aber hinsichtlich des Speicherplatzes selbst, anders als bei Microsoft 365, das früher Office 365 hieß, zugebucht werden. Publisher, Sway und Forms fehlen gänzlich.

Während Microsoft 365 auf bis zu fünf Geräten, auch in einer Mischung aus Windows-PCs und Macs genutzt werden kann, gibt es Office 2024 nur für Windows ab Version 10 und das bereits genannte eine Gerät. Neben den Web-Apps fehlen zudem die mobilen Apps für Smartphone und Tablet.

Office-Alternative für sicherheitsrelevante Bereiche

Anders als Microsoft 365, das maximal bis zu sechs Monate lang ohne Internetverbindung betrieben werden kann, benötigt Office 2024 diese überhaupt nicht. Das macht die Software zu einer Alternative für sicherheitsrelevante Einsatzbereiche.

In genau diese Zielgruppe passt auch, dass Microsoft stabilen Support für fünf Jahre verspricht. Der beinhaltet indes lediglich Bugfixes und Sicherheits-Updates. Neue Funktionen, wie sie bei Microsoft 365 regelmäßig ausgespielt werden, erhält die LTSC-Version nicht.

Überlegen werden sich den Kauf sicherlich vor allem Nutzer der Vorversionen Office 2016 und 2019, deren Support-Ende naht. Aber auch jene, denen eine Einmalzahlung sympathischer ist als eine dauerhafte Aboverpflichtung, dürften Interesse an Office 2024 entwickeln.

Für gewerbliche Kund:innen steht Office 2024 ab dem 1. Oktober 2024 zur allgemeinen Verfügung. Eine Version für Verbraucher, die bislang immer mit dem Zusatz Home versehen würde, wird es ebenfalls geben. Details dazu will Microsoft in den kommenden Wochen veröffentlichen.

