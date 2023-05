Onedrive mit neuen Funktionen: So könnt ihr eure Daten bald mithilfe von KI organisieren

Microsofts cloudbasierte Lösung zur Datenspeicherung soll in diesem Jahr zahlreiche Updates bekommen. Die meisten sollen dabei helfen, die Dateien besser zu organisieren und wiederzufinden.

Eine der spannendsten Neuerungen ist wahrscheinlich eine KI-Lösung zur Organisation der Dateien, die Microsoft in einem Blogartikel beschreibt. Sie ist Teil des neuen Home-Bildschirms, der zusammen mit den anderen Features später in diesem Jahr erscheinen soll.

In der kommenden „For you“-Sektion sollen sich Dateien befinden, die von der KI ausgesucht werden. Hier erscheinen dann die für euch persönlich relevantesten und zeitkritischen Daten ganz oben. Zusätzlich können diese auf verschiedene Weisen geordnet werden.

Davon hat Microsoft einige in petto. So soll es zum Beispiel einen neuen Tab geben, in dem euch alle Dateien angezeigt werden, die mit jemand anderem geteilt werden. So könnt ihr diese Art von Daten leicht wiederfinden und seht direkt, wer mit euch an der entsprechenden Datei arbeitet.

Außerdem können die Daten später in diesem Jahr nach Personen gefiltert werden. Hier bekommt ihr eine Liste eurer Mitarbeiter und seht direkt, an welchen Dateien ihr mit welchem Mitarbeiter arbeitet.

Habt ihr die passende Datei immer noch nicht gefunden, könnt ihr diese bald auch nach Meetings sortieren. Hier werden euch kommende und bereits stattgefundene Meetings angezeigt und welche Dateien relevant in diesen waren.

Letztendlich erlaubt es Microsoft euch auch, die Daten künftig nach dem Datentyp zu organisieren.

Weitere Neuerungen

Neben dem Organisieren von Daten sollen noch einige Quality-of-Life-Features kommen. So habt ihr künftig zum Beispiel die Möglichkeit, eure Ordner in Onedrive mit einer Farbe zu versehen. Außerdem könnt ihr einzelne Dateien als Favorit markieren. In dem Fall werden sie in einem speziell dafür vorgesehenen Tab angezeigt.

Zu guter Letzt sollen alle diese Features auch in die Daten-App für Teams integriert werden. Arbeitet ihr lieber offline, könnt ihr das auch im Browser tun. Hier könnt ihr die Daten bearbeiten und sie werden dann mit dem Cloudspeicher synchronisiert, sobald ihr wieder online seid.

Ein konkretes Datum für diese Änderungen hat Microsoft uns nicht gegeben. Sie sollen im Laufe dieses Jahres kommen.

