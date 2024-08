Online-Shopping der Zukunft: Diese Vorstellung hatte Jeff Bezos schon 1997 für Amazon

1994 hat Jeff Bezos Amazon gegründet und damit eine Online-Plattform für den Verkauf für Bücher geschaffen. Nur wenige Jahre später konnte er mit seiner Idee schon einen Millionenumsatz generieren. Und heute gehört Amazon zu den erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Fest steht, dass Bezos mit seiner Idee einen wunden Punkt bei Kund:innen getroffen hat.

Jeff Bezos und die Zukunft des Online-Shoppings

Wie früh diese Idee schon in Bezos Kopf war, zeigt eine Aufzeichnung der BBC, die im Jahr 1997 erstmals ausgestrahlt wurde. In dem Bericht namens „The Money Report“ wurde die Frage gestellt, wie erfolgreich Online-Shopping bisher ist und wie erfolgreich diese neue Art des Einkaufens in Zukunft überhaupt sein kann. Einer der Interview-Gäste war Amazon-Gründer Jeff Bezos.

In dem kurzen Abschnitt wurde Bezos gefragt, wie sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren verändert hat. Der Amazon-Gründer antwortete: „Als wir Amazon.com geöffnet haben, haben wir in den ersten 30 Tagen Bücher in mehr als 45 verschiedene Länder verschickt. Der Katalog von Amazon.com hat 2,5 Millionen verschiedene Titel […] Über eine große Anzahl von Jahren hinweg wird der Buchverkauf im Internet meiner Meinung nach ein riesiges Geschäft“.

Damit lag Bezos richtig, auch wenn er den schnellen Fortschritt noch etwas unterschätzt hat. Der Wechsel von Büchern zu deutlich mehr Produkten erfolgte etwa zwei Jahre nach dem Interview mit der BBC. Damals konnte sich Amazon mit seinem Börsengang 54 Millionen US-Dollar sichern.

Das Geld nutzte Bezos, um das Angebot auszubauen. Auch heute noch hat Amazon ein gigantisches Angebot an Büchern, nur eben mittlerweile auch digitale E-Books. 2017 waren es mehr als fünf Millionen E-Books, wie das Unternehmen selbst in einem Beitrag verriet.