OpenAI arbeitet an KI-Agenten: Kann ChatGPT bald deinen Computer steuern?

Wird man per KI bald den PC steuern und damit Reisen buchen können? Das Operator-Tool könnte das bald ermöglichen. (Bild: Estonia Photography/Shutterstock)

Schon im November 2024 berichtete Bloomberg, dass OpenAI an einem KI-Agenten namens Operator arbeiten soll. Laut dem Bericht soll das Tool die direkte Kontrolle über den PC übernehmen können. Operator soll dann unter anderem Code schreiben oder Reisen autonom buchen können. Der Softwareentwickler Tibor Blaho will jetzt weitere Belege für die Existenz des KI-Agenten gefunden haben. Laut Blaho gibt es in macOS-App von ChatGPT versteckte Optionen, mit denen der Operator gesteuert werden kann.

Laut dem US-Publisher The Informationen soll das Operator-Tool noch im Janaur 2025 veröffentlicht werden. Blahos Funde könnten zumindest den zeitlichen Rahmen weiter stützen. Doch nicht nur dieser Toggle gibt Hinweise auf einen baldigen Operator-Launch.

Weitere Hinweise auf den ChatGPT-Agenten

Außerdem soll es laut Blaho noch weitere Hinweise auf der OpenAI-Webseite geben. Dort will er versteckte Verweise auf Operator gefunden haben, die aber ebenfalls noch nicht öffentlich einsehbar sind. Blaho zufolge soll die Webseite von OpenAI Tabellen enthalten, die die Leistung des Operator-Tools mit anderen computergestützten KI-Systemen vergleichen.

Laut der Tabelle soll das Operator-Tool aber nicht immer so zuverlässig sein. Bei OSWorld (ein Benchmark, das Computerumgebungen nachahmt) konnte Operator wohl nur 38,1 Prozent der Aufgaben erfolgreich abschließen. Zum Vergleich: Menschen schaffen hier 72,4 Prozent.

Besser läuft es hingegen beim WebVoyager-Test. Hier wird die Fähigkeit bewertet, wie gut man auf Webseiten navigieren und mit ihnen interagieren kann. Hier schafft das Operator-Tool wohl 82 Prozent. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Zahlen am Ende so auch für die fertige Version des KI-Agenten zutreffen.

