OpenAI: ChatGPT bekommt neue Funktionen für Projekte und Chats

Seit dem 5. Dezember 2024 stellt OpenAI im Rahmen seines virtuellen Adventskalenders „12 Days of OpenAI“ täglich Neuerungen rund um seinen KI-Chatbot ChatGPT vor. Zum Start gab es etwa die Präsentation des neuen Sprachmodells GPT-o1 sowie die Einführung des neuen Monatsabos ChatGPT Pro für monatlich 200 US-Dollar.

Anzeige Anzeige

Neue Funktionen für ChatGPT

Nach der Veröffentlichung der Video-KI Sora, einem Update für den Canvas-Modus und der Freischaltung der Live-Video-Funktion wurde es an Tag sieben merklich ruhiger. Am 13. Dezember 2024 zeigte OpenAI per Videostream lediglich zwei kleinere Neuerungen für ChatGPT.

Zum einen können Nutzer:innen des KI-Chatbots jetzt Projektordner anlegen, um die Chats in Projekten zu organisieren. In den entsprechenden Ordnern können Dokumente oder Instruktionen hinterlegt werden, die ChatGPT für die Erledigung bestimmter Aufgaben im Rahmen der einzelnen Projekte verwenden soll.

Anzeige Anzeige

Projektordner und Suchfunktion

Darüber hinaus können die einzelnen Projekte farbig gekennzeichnet werden, damit sie sich leichter unterscheiden lassen. Die einzelnen Projektordner finden sich untereinander auf der linken Seite angeordnet. Dort sind dann auch die jeweils zugeordneten Chats schon erkennbar.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zudem hat OpenAI eine neue Suchfunktion angekündigt. Mit der sollen die ChatGPT-Chats einfacher durchsuchbar werden. Das soll etwa helfen, wenn man auf der Suche nach bestimmten Informationen in speziellen Chats ist.

Anzeige Anzeige

KI-Chats Projekten zuordnen

Darüber hinaus ist es möglich, die über die Suche gefundenen Chats bestimmten Projekten zuzuordnen. Chats können aber auch aus der Übersicht direkt in einen Ordner oder wieder zurück geschoben werden.

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle:

Als Beispiele dafür, wie die Projektordner und die Suchfunktion genutzt werden können, gab OpenAI in dem entsprechenden Livestream etwa ein Website-Projekt sowie eine „geheime“ Weihnachtsgeschenkeliste an.

Anzeige Anzeige

Features für Plus-, Pro- und Team-Nutzer

Sinnvoll sind die neue Features wohl vor allem für Power-User:innen, die damit verschiedene Projekte auseinanderhalten und sich auf dem jeweils neuesten Stand halten wollen. Plus-, Pro- und Team-Nutzer:innen sollen auf die Funktionen innerhalb der kommenden Tage zugreifen können.

Mehr zu diesem Thema