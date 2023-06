OpenAI denkt über einen Marktplatz für KI nach

OpenAI, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot ChatGPT und dem KI-Bildgenerator Dall-E, denkt derzeit über einen Marktplatz für maßgeschneiderte KI nach. Hier könnten auf ChatGPT basierten KI, die auf bestimmte Bedürfnisse angepasst werden, angeboten werden.

Das berichtet die Website The Information in einem exklusiven Bericht. In dem App-Store, wie er dort genannt wird, könnten Unternehmen spezifische Chatbots erwerben, die individualisierte Aufgaben erfüllen.

Laut dem Bericht hat CEO Sam Altman mit einigen Entwicklern des Unternehmens über die Pläne für den KI-Marktplatz gesprochen. Momentan gebe es aber keine aktiven Bemühungen, den App-Store wirklich umzusetzen.

OpenAI könnte eigenen Partnern Konkurrenz machen

Ein eigener Marktplatz von OpenAI könnte Partnern des Unternehmens wie Salesforce und Microsoft Konkurrenz machen, wie das Searchengine Journal schreibt. Diese Unternehmen betreiben nämlich ähnliche Marktplätze, die KI-Chatbots basierend auf ChatGPT anbieten.

So ein Chatbot ist zum Beispiel Khanmigo, ein Bot der Khan Academy. Die Academy hat den Chatbot, der auf ChatGPT basiert, mit eigenen Daten zum Beispiel aus der Prüfungsvorbereitung und mit akademischen Materialien gefüttert. Außerdem hat das Unternehmen Filter hinzugefügt, um Betrugsversuche zu vermeiden und unangemessene Antworten herauszufiltern.

Der so trainierte Chatbot ist auch für andere ähnliche Einrichtungen interessant. Deshalb sucht die Khan Academy nach Wegen, den Chatbot zur Verfügung zu stellen. Dafür würde sie einen Marktplatz von OpenAI in Erwägung ziehen. Wann und ob dieser tatsächlich kommt, ist allerdings noch unklar.

Betrieb von ChatGPT ist sehr teuer

Momentan bietet OpenAI ChatGPT komplett kostenlos auf der eigenen Website an. Es gibt zwar auch eine bezahlte Option, die ist aber nicht zwingend notwendig. Dabei ist es sehr teuer, ChatGPT zu betreiben. Berichten zufolge soll es mindestens 700.000 US-Dollar pro Tag kosten, den Chatbot anbieten zu können. Die Monetarisierung durch einen eigenen App-Store könnte helfen, diese Kosten zu decken.