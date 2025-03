OpenAI will KI-Videogenerator Sora in ChatGPT integrieren

Seit Dezember 2024 können Nutzer:innen über die Sora-App KI-generierte Videoclips mit einer Länge von bis zu 20 Sekunden produzieren. Ursprünglich war das Tool vor allem für Kreative und Videoproduktionsstudios gedacht. Wie Techcrunch berichtet, möchte OpenAI das Tool jetzt aber auch einer breiteren Nutzer:innenbasis zugänglich machen. Rohan Sahai, Produktmanager für Sora bei OpenAI, erklärte, dass die Video-KI in Zukunft auch in ChatGPT verfügbar sein wird.

Die ChatGPT-Version soll voraussichtlich aber weniger Editierfunktionen bieten als die Web-Anwendung. Während Nutzer:innen dort aktuell einzelne Videosequenzen bearbeiten und zusammenfügen können, könnte die ChatGPT-Integration eher auf eine einfache und schnelle Videogenerierung ausgelegt sein.

Die Integration von Sora in ChatGPT könnte nicht nur die Nutzer:innenzahl der Chat-Plattform erhöhen, sondern auch als Anreiz für kostenpflichtige Abonnements dienen. So ist beispielsweise denkbar, dass OpenAI höhere Videogenerierungslimits für Premium-Abonnent:innen anbieten wird.

Videos direkt in ChatGPT erstellen

Einer der Gründe, warum OpenAI das Video-Tool Sora zunächst als eigenständige Plattform startete, war die Benutzerfreundlichkeit von ChatGPT. Laut Sahai wollte das Unternehmen den Chatbot zunächst nicht mit zu vielen Funktionen überfrachten. Inzwischen wurde die Sora-App weiterentwickelt und bietet mehr Möglichkeiten, die von der Community erstellten Videos zu durchsuchen. Außerdem denkt OpenAI darüber nach, eine eigene mobile Anwendung für Sora zu entwickeln. Sahai bestätigte, dass das Unternehmen bereits nach Entwickler:innen sucht, um Sora auch auf Smartphones zu bringen.

Neben der Videogenerierung arbeitet OpenAI offenbar auch an einer KI-gestützten Bildgenerierung auf Basis der Sora-Technologie. ChatGPT unterstützt zwar schon die Erstellung von KI-Bildern mit DALL-E 3, aber eine Sora-basierte Lösung könnte eine wesentlich realistischere Bildgenerierung ermöglichen. Darüber hinaus entwickelt OpenAI eine neue Version von Sora Turbo, dem Modell, das derzeit die Sora-Webanwendung antreibt.

OpenAI setzt auf Verknüpfung seiner KI-Modelle

Die geplante Integration von Sora in ChatGPT verdeutlicht die Strategie von OpenAI, verschiedene KI-Tools miteinander zu verknüpfen und die Plattform weiter auszubauen. Während Sora zunächst nur über eine Web-App zugänglich war, soll es jetzt mit ChatGPT verschmelzen – möglicherweise als exklusive Funktion für zahlende Nutzer:innen. Darüber hinaus deutet OpenAI mit seiner neuen Bildgenerierung und der Entwicklung von Sora Turbo an, dass die nächste Generation der KI-gestützten Medienerstellung schon in den Startlöchern steht. Wann genau Sora in ChatGPT verfügbar sein wird, bleibt allerdings vorerst offen.

