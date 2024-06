Warum der umstrittene Waffenhersteller Palmer Luckey einen eigenen Gameboy herausbringt

Palmer Luckey ist zwar erst 31 Jahre alt, hat aber bereits eine turbulente Berufsvita hinter sich. Der US-Amerikaner ist nicht nur der Gründer von Oculus VR, sondern versuchte in jener Zeit auch, mit elektromagnetischen Spulen Waffen herzustellen.

Dabei hat er sich laut Watson einmal beinahe in die Luft gesprengt. 2017 gründete er mit drei Partnern das Rüstungsunternehmen Anduril. „Der Krieg ist sein Geschäft“, titelte Forbes im Jahr 2022.

Jetzt reiht sich in seine Reihe von unternehmerischen Aktivitäten auch noch ein eigener Gameboy ein. Luckey hat eine eigene Version des Gaming-Klassikers präsentiert, die für 186 Euro vorbestellbar ist, auch aus Deutschland.

„Ultimative Hommage an die wichtigste Handheld-Konsole aller Zeiten“

Der Chromatic, so der Name des Gameboys, sei „meine ultimative Hommage an die wichtigste Handheld-Konsole aller Zeiten“, schreibt Luckey auf X. Dass er so eng mit dem Gameboy verbunden ist, liegt wohl auch daran, dass er laut The Verge in seiner Jugend ein Game-Boy-Modder war.

Das LCD-Panel des Chromatic ist laut Luckey der einzige exakte Nachbau des Game-Boy-Color-Displays. Es habe die „identische Pixelstruktur, das identische Pixel-Layout sowie die identische Auflösung und Größe“ von 160 x 144 Pixeln auf 2,56 Zoll, schreibt Golem. Um das Panel vor Kratzern zu schützen, ist es von einer Saphirglasabdeckung geschützt.

Lieferung zu Weihnachten 2024

Wie beim Original wird der Chromatic mit Batterien geliefert, man kann aber auch einen Akku bestellen, der über die eingebaute USB-C-Schnittstelle geladen wird. Über diese kann der Gameboy-Nachbau auch mit einem großen Bildschirm verbunden werden. Die Spiele werden nicht emuliert, sondern laufen auf der Hardware. Field Programmable Gate Array (FPGA) soll dafür sorgen, dass sie dabei vollständig kompatibel mit dem Originalgerät sind.

Luckey hat angedeutet, dass die Stückzahl des Chromatic begrenzt sein könnte. „Ich werde so viele herstellen, wie ich brauche, um die Vorbestellungen zu erfüllen“, sagte er gegenüber The Verge. Geliefert werden soll der Gameboy-Nachbau zur Weihnachtszeit 2024.

