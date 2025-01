Parker Solar Probe: So hat die Nasa-Sonde die Begegnung mit der Sonne überstanden

An Heiligabend 2024 war die Parker Solar Probe in einer Entfernung von nur 6,1 Millionen Kilometer an der Sonnenoberfläche vorbeigeflogen – so nah kam noch kein menschengemachtes Objekt unserem Stern. Nachdem zunächst Ungewissheit über den Zustand der Sonde geherrscht hatte, hat die Nasa nun ein Update gegeben.

In einem Blogbeitrag gab die amerikanische Raumfahrtbehörde die gute Nachricht bekannt: Parker Solar Probe hat den rekordträchtigen Flug um die Sonne heil überstanden.

Wissenschaftliche Instrumente haben Vorbeiflug überstanden

Nach dem Vorbeiflug am 24. Dezember hatte die Sonde am 26. Dezember ein erstes Lebenszeichen an die Erde geschickt. Doch erst jetzt hat die Nasa eine ausführlichere Analyse geliefert. Demnach funktionieren die Systeme und wissenschaftlichen Instrumente von Parker weiter tadellos.

Die telemetrischen Daten, die am 1. Januar 2025 die Nasa erreichten, zeigten, dass die Sonde die einprogrammierte Route eingehalten hat. Die Instrumente waren während des Vorbeiflugs wie geplant aktiv.

Ausführliche wissenschaftliche Daten werden erst Ende Januar übertragen. Dann steht die leistungsstärkste Bordantenne von Parker in einem günstigeren Winkel zur Erde. So können höhere Datenraten besser übersendet werden.

Die Nasa erhofft sich von den Aufzeichnungen Aufschlüsse zu der Frage, warum die Korona, also die Atmosphäre der Sonne, heißer ist als ihre Oberfläche. Während auf unserem Stern Temperaturen von rund 5500 Grad Celsius herrschen, wurden in manchen Regionen der Korona bis zu drei Millionen Grad Celsius gemessen. Spitzenwerte von bis zu 10 Millionen Grad sind Schätzungen von Wissenschaftler:innen möglich.

Außerdem soll die Parker Solar Probe die Struktur des Plasmas und des Magnetfelds der Sonne an Entstehungsorten von Sonnenwinden erforschen. Zudem soll sie den Mechanismus erklären, der in der Korona energiereiche Partikel beschleunigt und transportiert.

Schnellstes menschengemachtes Objekt überhaupt

Parker Solar Probe hält übrigens nicht nur den Rekord für den nächsten Vorbeiflug an der Sonne. Die Sonde ist das schnellste menschengemachte Objekt überhaupt. Sie hat Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 700 000 Kilometern pro Stunde drauf. Ihr Tempo erhält sie durch die sogenannte Swing-by-Technik. Vereinfacht gesagt, holt sie sich Schwung, indem sie um die Venus kreist.

Die nächsten beiden Umkreisungen der 2018 gestarteten Sonde in dem Radius von Weihnachten 2024 sind am 22. März und 19. Juni dieses Jahres geplant.

