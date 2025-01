Paypal-Störung: Google-Wallet-Nutzer können offenbar nicht in Geschäften bezahlen

Einige Paypal-Nutzer:innen berichten momentan von Störungen mit in Kombination mit dem Wallet. (Bild: Shutterstock/BongkarnGraphic)

Unkompliziert mit dem Handy bezahlen ist das Versprechen bei Google Wallet. Bei diesem digitalen Geldbeutel könnt ihr Kredit- oder Debitkarten hinterlegen, aber auch Anbieter wie Paypal verknüpfen. Allerdings scheint es mit der Zahlung via Paypal aktuell Probleme zu geben. In Foren wie dem von Computerbase berichten Nutzer aktuell davon, dass sie damit bei einer ganzen Reihe an Läden und Supermärkten nicht mehr bezahlen können.

Diese Geschäfte sind von der Paypal-Störung laut Nutzern betroffen

Nutzer und Kommentatoren unter einem Artikel von Cashys Blog berichten über Zahlungsprobleme bei Rewe, Edeka, Hit, Alnatura, Netto, dm, Bauhaus und Mediamarkt. In weitere Foren ist auch von Aldi, Lidl und vereinzelten Bäckereien und Tankstellen die Rede. Wer gerne auf sein virtuelles Portemonnaie zurückgreift und dieses ausschließlich mit Paypal verknüpft hat, muss derzeit also aufpassen. Andere Zahlungsmethoden scheinen aber noch zu funktionieren.

Des Weiteren berichteten auch Deskmodder.de und Spiegel über das Problem: Demnach konnten auch am Freitag (3. Januar 2025) immer noch keine Zahlungen an der Rewe-Kasse mittels Paypal über den virtuellen Geldbeutel getätigt werden. Das Unternehmen hat sich bisher nicht zu den Fehlern geäußert.

Die Ursache bleibt unklar

Einige Nutzer berichteten, dass auch eine erneute Verknüpfung des Paypal-Accounts keinen Erfolg brachte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sich die Paypal-Störungen dabei auf einzelne Gerätemodelle beziehen. Den Beiträgen zufolge tritt das Problem unter anderem auf den Smartphone-Modellen Pixel 7 Pro, Pixel 9, Samsung S23 und S24 sowie OnePlus 12R und Huawei P20 Pro auf.

