Paypal bringt eigenen Stablecoin auf den Markt

Paypal ist der erste Dienst seiner Art, der einen eigenen Stablecoin herausbringt. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Paypal möchte damit seine Position im Kryptosektor weiter stärken, nachdem das Unternehmen bereits im März 2020 mit Kryptozahlungen gestartet ist.

Für die Entwicklung des Stablecoins hat Paypal mit der Paxos Trust Company zusammengearbeitet, einer lizenzierten Treuhandgesellschaft unter der Aufsicht des New York State Department of Financial Services.

Der CEO von Paypal, Dan Schulman, betonte in der Mitteilung die Bedeutung eines stabilen Instruments für die zukünftige Entwicklung digitaler Zahlungen. Der Stablecoin soll nahtlos zwischen Fiat-Währungen und digitalen Währungen verbinden und wird als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben. Das ermöglicht eine reibungslose Integration in das bestehende Ökosystem externer Entwickler, Wallets und Web3-Anwendungen.

Stablecoin als Zukunftsentscheidung

Paypal USD verspricht eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für Kunden. Paypal-Kunden in den USA können den Stablecoin nicht nur untereinander überweisen, sondern auch für Einkäufe nutzen und alle von Paypal unterstützten Kryptowährungen damit konvertieren. Das Unternehmen hebt hervor, dass diese Entwicklung in erster Linie darauf abzielt, Zahlungen in virtuellen Umgebungen zu erleichtern und schnellere und kostengünstigere Überweisungen zu ermöglichen. Vollständig durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige US-Staatsanleihen und ähnliche Bargeldäquivalente abgesichert, soll der Paypal USD eine stabile und digitale Währung darstellen.

Das Unternehmen betont auch sein Engagement für die Bildung und das Verständnis von Verbrauchern und Händlern für Kryptowährungen, Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen. Bereits jetzt stellt Paypal deshalb Bildungsinhalte zur Verfügung, um Kunden dabei zu unterstützen, die Chancen und Risiken rund um die Technologie zu verstehen.

