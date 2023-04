Pentagon-Ufo-Chef: Interstellare Objekte könnten außerirdischen Ursprungs sein

So könnte Oumuamua aussehen. (Foto: Shutterstock / Declan Hillman)

Sean Kirkpatrick ist der Leiter des sogenannten All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) des Pentagon. Das beschäftigt sich hauptsächlich mit Anomalien wie Ufos. In einem kürzlich bekannt gewordenen Entwurf eines Papers, an dem er zusammen mit Abraham Loeb, dem Vorsitzenden der Astronomieabteilung der Harvard University, arbeitet, sagt der Ufo-Chef des Pentagon, dass außerirdische Mutterschiffe und Sonden Planeten in unserem Sonnensystem besuchen könnten.

„Ein künstliches interstellares Objekt könnte möglicherweise ein Mutterschiff sein, das viele kleine Sonden während seiner nahen Passage zur Erde freisetzt, ein operatives Konstrukt, das sich von Nasa-Missionen nicht allzu unähnlich ist“, schreibt er dort.

Das AARO ist eine noch relativ junge Organisation, die es seit Juli 2022 gibt. Ihr Hauptziel ist es, unbekannte Objekte zu untersuchen, die von Interesse für die USA sind. Zuvor war Kirkpatrick als Chefwissenschaftler im Missile und Space Intelligence Center tätig, wie die Military Times schreibt.

Oumuamua ist ein mögliches Mutterschiff

Ein Objekt namens Oumuamua wird im Entwurf des Papers als mögliches Mutterschiff genannt, das Sonden auf die Erde und andere Planeten in unserem Sonnensystem abgeworfen haben könnte.

„Bei richtigem Design würden diese winzigen Sonden die Erde oder andere Planeten des Sonnensystems zur Erforschung erreichen, wenn das Mutterschiff innerhalb eines Bruchteils der Erde-Sonne-Trennung vorbeifährt – genau wie Oumuamua“, erklärten die Autoren.

„Astronomen würden das Spühen von Mini-Sonden nicht bemerken, weil sie nicht genug Sonnenlicht reflektieren, damit bestehende Durchmusterungsteleskope sie bemerken könnten.“

Das ist Oumuamua

Oumuamua wurde im Oktober 2017 von einem Teleskop auf Hawaii entdeckt. Das Wort bedeutet Späher in der hawaiischen Sprache. Bereits damals äußerte Co-Autor des Entwurfes Abraham Loeb die Vermutung, dass es sich bei dem interstellaren Objekt um ein außerirdisches Vehikel handelt.

Ob das Objekt tatsächlich ein außerirdisches Mutterschiff war und ob es Sonden auf die Erde und andere Planeten abgeworfen hat, ist momentan noch unklar. Dass diese Möglichkeit von einem hochrangigen Mitarbeiter der US-Regierung in Erwägung gezogen wird, ist allerdings sehr interessant.

