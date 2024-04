Personalisierte Paketbeilagen: Münchner Startup Adnymics wird Teil der Linehub-Gruppe

Der niederländische Marketingverbund Linehub übernimmt den Münchner Anbieter Adnymics, der sein Know-how bei personalisierten Paketbeilagen einbringt. Zu Linehub gehören bislang schon Dienstleister wie Daisycon, Affiliprint, Sovendus, Conversive, Trendata, New Media und Basebuilder, die Unternehmen und Marken in der Sichtbarkeit online und offline unterstützen.

Das seit 2014 bestehende Münchner Startup Adnymics bietet individualisierte Paketbeilagen auf Targeting-Basis aus dem Drucker. Um dies zu erreichen, wurden in der bisherigen Praxis mithilfe von speziellen Farbdruckern und -systemen immer wieder individualisierte Inhalte – von Rabattgutscheinen bis hin zu Produktvorschlägen – an die versendenden Unternehmen gesendet, die dann als aufwendig gestalteter farbiger Flyer dem Paket beigelegt wurden.

Das Just-in-Time-Etikett kommt deshalb auf den Empfänger zugeschnitten direkt aus dem Etikettendrucker – daher auch nur in schwarz-weiß. Dabei nutzt Parceldealz bereits bestehende Prozesse und greift nach eigenen Angaben auf Daten zurück, die aus dem ERP-System des Versenders auch an Transportunternehmen wie DHL oder Hermes zur Erstellung des Versandaufklebers übermittelt werden.

Versandbeilagen mit personalisiertem Inhalt

Bei Parceldealz, das seit 2022 am Markt ist, handelt es sich um eine technisch relativ unkomplizierte Versandlösung für individualisierbare Beilagen, die den Paketen in Form eines standardisierten Etikettenaufdrucks beigelegt werden, die beispielsweise auf Neukund:innengewinnung abzielen. Handelspartner können entweder als Versender Beilagen eines anderen Anbieters dem Paket beilegen, selbst das beworbene Angebot sein oder beide Aspekte der Lead-Generierung kombinieren.

Von der Zusammenarbeit profitieren beide Seiten, denn zum einen entstehe so, wie Geschäftsführer Dominik Romer erklärt, Europas größtes Paketbeilagen-Netzwerk mit einer Reichweite von über 200 Millionen Haushalten in 14 Ländern, zum anderen profitiert Linehub von dem Know-how der Münchner. Mirko Dobroschelski, Geschäftsführer von Linehub, hebt dagegen die neuen Vertriebskanäle für die Linehub-Marken hervor. „Das stärkt unsere Position mit Offline-Angeboten im E-Commerce-Markt in Deutschland und bald auch international.“

Die Unternehmen betonen, dass das gesamte Team von Adnymics und Parceldealz bestehen bleibt und an der Weiterentwicklung der KI und dem datengesteuerten Offline-Angebot von Linehub mitwirken wird.

