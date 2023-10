Pixel 8: Googles 7-Jahre-Updategarantie bringt die Android-Konkurrenz in Zugzwang

Google feuert den Kampf um die Krone bei Android-Updates neu an. Lange Zeit war Samsung – wohlgemerkt nachdem das Unternehmen viele Jahre in puncto Updates eher träge war – die Nummer 1, was den garantierten Updatezeitraum anging: Vier große Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitspatches waren das Nonplusultra, an das sich sogar Google als Entwickler des Android-Betriebsystems nicht einmal bei seinen Pixel-Geräten herantraute.