PlayStation 2 Anthology: Dieses Buch zeigt dir alle 4.420 Games der Retro-Konsole

Wer erinnert sich: So sah die legendäre Playstation 2 aus. (Foto: seeshootatrepeat/Shutterstock)

Der auf Videospielbücher spezialisierte Verlag Geeks-Line sammelt via Kickstarter für ein ambitioniertes Projekt: PlayStation 2 Anthology will in insgesamt vier Bänden nicht nur die gesamte Geschichte der Kultkonsole nachzeichnen. Das Buchprojekt verspricht nicht weniger als Rezensionen aller Spiele, die auf der PS2 jemals erschienen sind. Und das sind über 4.420 Titel.

Vier Bände mit schönen Schutzumschlägen

In den ersten drei Bänden erzählt Geeks-Line die Historie der Playstation 2, von den Plänen Sonys für das neue Jahrtausend über die Konkurrenz mit Xbox und Gamcube bis zum Aufstieg des Online-Gamings. Neben den Kritiken zu allen Spielen gibt es noch einen Überblick über sämtliche Sammlereditionen, die Sony von der PS2 und Memory Cards herausgebracht hat.

Der etwas schmalere vierte Band fungiert als Enzyklopädie. Auf einen Blick zeigt der Collector’s Guide alle Spiele und die Territorien, in denen sie jeweils vermarktet wurden. Sammler können ankreuzen, welche Games sie besitzen.

Die vier Bücher kommen in einer Sammleredition mit Schuber. Zu allen Bänden gibt es einen Schutzumschlag mit je einem Bild aus einem beliebten PS2-Game: Final Fantasy X, God of War, Okami und Prince of Persia.

Ziel auf Kickstarter übertroffen – Veröffentlichung im Winter

Auf Kickstarter hat der französische Verlag sein Ziel von 80.000 Euro längst übertroffen. Aktuell (Stand: 1. Februar 2024) haben mehr als 800 Unterstützende über 141.000 Euro gespendet. Die Finanzierungsrunde läuft noch bis zum 5. Februar. Das Buch soll im Winter 2024 erscheinen.

Mit PlayStation 2 Anthology führt Geeks-Line seine Geschichtsschreibung in Sachen Konsolen fort. Es gibt bereits Bücher zu unter anderem Gameboy, Super Nintendo, Gamecube und natürlich zur ersten Playstation. So voluminös wie die Anthologie zur PS2 war aber keiner der Vorgänger.

Playstation 2: Meistverkaufte Konsole aller Zeiten

Für alle Spätgeborenen, die mit Playstation 3 ff. großgeworden sind: Die PS2 kam im März 2000 in Japan auf den Markt. Im Herbst 2000 folgten Europa und die USA. Das System mit einem Prozessor von 128 Bit war der Nachfolger der erstmals 1994 erschienenen Ur-Playstation.

Die Playstation 2 ist bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Mit 155 Millionen verkauften Exemplaren liegt sie knapp vor Nintendo DS (154 Millionen) und deutlich vor Nintendo Switch (132 Millionen).

