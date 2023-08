Playstation 5 Slim möglicherweise geleakt: Erste Fotos und Videos

Berichten zufolge soll Sony im September mit der Playstation 5 Slim an den Start gehen. Die Fans sind gespannt auf die neue Version der Konsole, die etwas schlanker sein soll als das Originalmodell.

Anzeige Anzeige

Eine Besonderheit soll sein, dass das Laufwerk abnehmbar ist. Spieler können sich also zunächst für eine PS5 Slim ohne Laufwerk entscheiden und es später hinzukaufen und selbst einbauen, wenn sie möchten.

Allerdings ist diese Version der Konsole noch nicht offiziell von Sony bestätigt, was Raum für Spekulationen und Gerüchte lässt.

Anzeige Anzeige

Das könnte die PS5 Slim sein

Nun sind einige Bilder und Videos im Netz aufgetaucht, die die neue Konsole zeigen könnten. Zuerst wurde ein Foto auf X geteilt, das wohl in einem chinesischen Forum erstmals zu sehen gewesen war.

Später hat der X-Account von Better Way Electronics, einem australischen Reparaturprofi für die Playstation 5, ein Video der neuen Hülle veröffentlicht, in die die PS5 Slim gesteckt werden könnte.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Hülle hat eine Ausbuchtung für das Laufwerk, und der Post merkt an, dass sie nicht mit A oder B markiert ist, was bei der PS5 normalerweise zeigt, ob es sich um die Disc-Version oder die digitale Version handelt. Es kann also gut sein, dass hier die PS5 Slim zu sehen ist.

Auch Microsoft glaubt, dass die PS5 Slim kommt

Die im Netz aufgetauchte Hülle hat einen Schlitz in der Mitte und zwei USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite – im Gegensatz zum bisherigen Modell, das über einen USB-C und einen USB-A-Anschluss verfügt.

Anzeige Anzeige

Auch Microsoft ist der Meinung, dass Sony noch in diesem Jahr eine PS5 Slim auf den Markt bringt. Das geht aus einem Dokument hervor, das das Unternehmen bei der FTC gegen Microsoft Anhörung vorgelegt hat, wie The Verge berichtet hat.

Demnach wird die Slim-Version 399,99 US-Dollar kosten. Ob das wirklich der Fall sein wird und ob die Konsole im September kommt, wird sich zeigen müssen. Allerdings verdichten sich die Gerüchte um die Playstation 5 Slim, und die durchgesickerten Bilder und Videos lassen die Spannung unter den Gamern steigen.

Mehr zu diesem Thema