Playstation 5 Pro: Das wissen wir über Sonys kommende Premiumkonsole

Pro oder nicht Pro? Der Playstation 4 verpasste Sony zunächst eine Slim- und dann eine Pro-Variante. Erste Infos deuten auf ein ähnliches Vorgehen bei der fünften Playstation-Generation hin. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zur Playstation 5 Pro:

Wird es eine Playstation 5 Pro geben?

Sony arbeitet an einer Playstation 5 Pro: Diese Aussage wurde schon von mehreren Insidern getroffen und von einer weiteren, in der Regel gut informierten Quelle bestätigt. Demnach werden Ende 2023 bereits Entwicklerkits an die Studios verschickt. Allerdings ist es immer noch im Bereich des Möglichen, dass Sonys Pläne am Ende nicht in den Release der Konsole münden.

Wann kommt die neue Playstation 5 Pro raus?

Insider-Angaben zufolge plant Sony einen Release der Playstation 5 Pro Ende 2024. Ein Marktstart pünktlich zum Weihnachtsgeschäft scheint wirtschaftlich der vernünftigste Termin zu sein. Somit wäre die PS 5 Pro nicht mehr weit entfernt.

Bereits 2023 soll aber ein neues Playstation-5-Modell auf den Markt kommen. Dieses soll kleiner, leichter und stromsparender ausfallen als die aktuellen Varianten. Anderen Berichten zufolge handelt es sich um eine Playstation 5 mit abnehmbarem Blue-Ray-Laufwerk.

Was kostet die Playstation 5 Pro?

Noch gibt es keine offiziellen Angaben zum Preis der PS5 Pro und auch im Bereich der Spekulationen lassen sich keine brauchbaren Zahlen finden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Preis des Pro-Modells noch mal über dem der Disc-Variante (aktuell rund 550 Euro) liegen wird.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Playstation 5 Pro und Playstation 5?

Ähnlich wie bei der PS4 Pro wird davon ausgegangen, dass die PS5 Pro ein Hardware-Upgrade verpasst bekommt, wodurch Spiele mit höherer Bildrate und mehr Details laufen. Auch kürzere Ladezeiten dürften ein Ziel der Premiumkonsole sein. Zudem wurde ein Patent entdeckt, das auf verbessertes Raytracing schließen lässt. Dieses könnte allerdings auch bereits für die Playstation 6 gedacht sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wird es verschiedene Varianten der Playstation 5 Pro geben?

Zusätzlich zur PS5 mit Laufwerk und der Digital Edition soll es 2023 eine kleinere Variante mit abnehmbarem Laufwerk geben. Hinzu kommt dann voraussichtlich 2024 die Playstation 5 Pro – wenn sich die Gerüchte bestätigen. Ob Sony zu diesem dann sehr umfangreichen Katalog noch weitere Modelle hinzufügt oder ob die PS5 Pro direkt in zwei Varianten auf den Markt kommt, steht aktuell in den Sternen.

Wird es exklusive Spiele für die PS5 Pro geben?

Bei der vorherigen Playstation-Generation gab es „für die Playstation 4 Pro optimierte Spiele“ – allerdings keine Exklusivtitel. Ähnliches dürfen wir auch bei der Playstation 5 erwarten. Offiziell ist das aber noch nicht.

Werden alle Spiele kompatibel mit der normalen PS5 bleiben?

Höchstwahrscheinlich werden neue, technisch anspruchsvolle Playstation-Titel nach dem Release der neuen Konsole für die PS5 Pro optimiert werden und dort flüssiger und in höherer Auflösung laufen. Es ist aber schwer vorstellbar, dass es innerhalb der fünften Playstation-Generation zwischen PS5 und PS5 Pro komplett inkompatible Titel geben wird.

Sollte man lieber auf die Playstation 6 warten?

Zur Playstation 6 gibt es noch keine offiziellen Infos. Interne Notizen von Sony lassen aber darauf schließen, dass es frühestens 2028 eine Playstation 6 geben wird. Zwischen der PS5 Pro und der PS6 lägen demnach also immerhin drei bis vier Jahre. Wichtig: Bei diesen Zeitangaben handelt es sich aktuell um Spekulation. Sollten sie sich allerdings bestätigen, würden definitiv noch mehrere Jahre lang Spiele exklusiv für die PS5 entwickelt und realeast werden.

Wird die reguläre Playstation 5 dann günstiger?

Der PS5-Markt hat sich zuletzt deutlich entspannt. Mittlerweile bleiben Scalper, die lange Zeit gute Geschäfte mit der Konsole gemacht haben, auf ihren Geräten sitzen. Es ist gut möglich, dass die reguläre Playstation 5 zum Release der PS5 Pro einen gewissen Preisnachlass erfährt. Unser Preisvergleichs-Widget zeigt euch die aktuell günstigsten Angebote für die Playstation:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von guenstiger.de GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Sony PlayStation