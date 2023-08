Playstation Portal Handheld: So viel soll das Remote-Play-Gerät kosten

So sieht der PlayStation Portal Remote Player aus. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Gamer:innen in Haushalten, die sich den Fernseher mit anderen Mitbewohner:innen im Wohnzimmer teilen müssen, wissen, wie nervig es sein kann, auf den perfekten Moment zu warten, in dem die Bude einem ganz alleine gehört, damit man sich voll und ganz seinen PS5-Abenteuern widmen kann.

Mit dem PlayStation Portal Remote Player hat Sony das ideale Gerät erschaffen, dass PS5-Nutzer:innen glücklich macht, ohne die anderen Menschen in der Wohnung zu verärgern.

Das bietet der Remote Player

Der Remote Player funktioniert ähnlich wie der DualSense Wireless-Controller, stellt aber über Wlan eine Fernverbindung zu deiner PS5 her und lässt dich damit in jedem beliebigen Raum deines Zuhauses spielen. Cloud-Gaming gibt es bei diesem Gerät zwar nicht und ohne deine PS5 kannst du es leider auch nicht nutzen, dafür bekommst du dank des eindrucksvollen 8-Zoll-LCD-Bildschirms, der eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde bietet, ein erstklassiges visuelles Erlebnis.

Im Endeffekt handelt es sich beim PlayStation Portal Remote Player um einen Controller in Nintendo-Switch-Optik, der das Game vom großen auf den kleinen Bildschirm überträgt. Er umfasst die wichtigsten Funktionen des DualSense Wireless-Controllers, einschließlich adaptivem Trigger und haptischem Feedback.

Unterstützte Spiele, die auf eurer PS5 installiert sind und den DualSense-Controller nutzen, könnt ihr auf dem PlayStation Portal Remote Player spielen. Und wenn ihr den Sound intensiver genießen wollt, könnt ihr euer Lieblings-Audioequipment einfach per 3,5-mm-Audioanschluss anschließen.

So viel soll der Remote-Spaß kosten

Ganz günstig wird das Gerät, so wie alles, was mit der PS5 zu tun hat, jedoch nicht. Wie Sony verraten hat, wird der Remote Player noch in diesem Jahr erscheinen und soll stolze 219,99 Euro kosten, wie ein Blog-Eintrag von Playstation verrät.

Und auch den Preis für die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer, die kabellosen Earbuds, die über zwei Mikrofone verfügen und Geräusche unterdrücken können, gab der Hersteller bekannt. Ebenso den Preis für das Pulse Elite Wireless-Headset, die sich dank der kabellosen Audiotechnologie PlayStation Link nahtlos mit dem PlayStation Portal Remote Player verbinden.

Pulse Elite Wireless-Headset soll 149.99 Euro kosten, während die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer für 219.99 Euro erhältlich sein werden. Termine für die Vorbestellungen will Sony bald bekannt geben.

