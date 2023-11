Playstation Portal im Test: 3 Pros und 4 Cons für Sonys Handheld

Gleich zu Beginn müsst ihr euch eine Frage stellen: Was erwartet ihr von der Playstation Portal eigentlich? Denn der Handheld ist nur für eine ziemlich zugespitzte Zielgruppe wirklich geeignet.

Und zwar für Leute, die gern im Bett zocken, auch wenn sie keinen Fernseher im Schlafzimmer haben. Oder jene, die sich den Fernseher mit anderen Personen teilen und zu jeder Zeit ungestört PS5 spielen wollen. Vielleicht auch noch für Personen, die manchmal längere Zeit auf Reisen sind – auch wenn das nur eingeschränkt funktioniert. Aber dazu später mehr.

Kurzum: Die Playstation Portal ist keine eigenständige Konsole wie die Nintendo Switch oder das Steam Deck. Ihr könnt sie nur mit einer PS5 nutzen und müsst dafür ein stabiles und schnelles WLAN zur Verfügung haben.

Doch selbst wenn ihr zu der Zielgruppe der Playstation Portal gehören solltet, gibt es einige Kritikpunkte an der neuen Hardware von Sony. Wir haben für euch drei Pros und vier Cons zusammengefasst, die euch bei der Kaufentscheidung helfen sollen.

Die wichtigsten Fakten zusammengefasst:

Kosten: 219,99 Euro

Display: Acht-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080p

Akkulaufzeit: je nach Helligkeit und Lautstärke zwischen 4 und 6 Stunden

Benötigt eine Playstation 5 mit auf der Festplatte installierten Spielen

WLAN-Verbindung mit mindestens 5 Mbit/s, empfohlen sind 15 Mbit/s

Das Positive

Playstation 5 portabel spielen

Der erste positive Punkt ist der gewichtigste – und offensichtlichste. Die Playstation Portal erlaubt es euch, die Blockbuster und Indie-Spiele der Playstation 5 portabel zu spielen. Kein Fernseher nötig. Egal, ob Elden Ring, Call of Duty oder God of War Ragnarök – mit diesem Gerät habt ihr das gesamte Gaming-Erlebnis in der Hand und könnt vom Bett, vom Klo oder vom Nachbar aus spielen – insofern der ein stabiles Internet hat.

Super Display

Der LCD-Bildschirm kommt mit satten Farben und einer ordentlichen Helligkeit daher und ist mit seinen acht Zoll deutlich größer als etwa die Nintendo Switch OLED mit sieben Zoll oder das Steam Deck mit 7,4 Zoll. Sicherlich kann das mit keinem OLED-Display in 4K mithalten – aber da ihr den Bildschirm freilich deutlich näher an eurem Gesicht haltet, kommt die Grafik der Spiele doch perfekt rüber – solang denn die Internetleitung mitmacht.

Perfektes Handling

Eines ist bei Playstation Portal wirklich einwandfrei gelungen: das Handling. Auch wenn das Design ein wenig gewöhnungsbedürftig sein mag – schließlich handelt es sich um einen Dualsense-Controller mit Display in der Mitte –, ist genau diese Entscheidung die richtige gewesen.

Denn wie schon der Dualsense selbst, liegt die Playstation Portal perfekt in der Hand, erlaubt euch immer die volle Kontrolle und hat alle Features wie etwa haptisches Feedback oder adaptive Trigger.

Das Negative

Alles hängt von der Verbindung ab

Es ist klar, dass ein Handheld, der ganz aufs Streaming ausgelegt ist, nur mit guter Internetverbindung funktioniert. Anders als etwa eine Switch hat die Playstation Portal keinen Speicher und kann so nur Spiele abspielen, wenn sie mit dem WLAN verbunden ist.

Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten: Ihr braucht mindestens eine Verbindung mit 5 Mbit/s – empfohlen werden jedoch 15 Mbit/s. Bei 5 Mbit/s sind einige Einbußen in Performance und Grafik zu bemerken.

Wenn eure PS5 schon per WLAN verbunden ist und nicht per Lan-Kabel, werdet ihr noch mal eine deutliche Minderung der Streamingqualität hinnehmen müssen. Ebenso, wenn ihr euch zu weit von eurem Router entfernt. Wir haben teilweise zwei Räume weiter schon erlebt, dass die Performance stockte.

Überhaupt neigt das Streaming zu ordentlichen Lags und Rucklern, wenn ihr keine optimale Verbindung habt. Zum Teil leidet auch die Auflösung und es kommt zu Aussetzern im Ton.

Wie bereits am Anfang des Artikels erwähnt, kann die Playstation Portal auch auf Reisen ein guter Begleiter sein. Ihr braucht nur den Handheld und könnt auf eure gesamte Spielesammlung zugreifen, die auf der PS5 in der Heimat auf der Festplatte schlummert.

Aber! Es dürfte sich wohl als nicht sonderlich einfach herausstellen, etwa ein öffentliches WLAN zu finden, das den Anforderungen gerecht wird. Egal, ob im Hotel oder im Café: Oft sind die Netze hier deutlichen Schwankungen unterworfen oder kommen gar nicht erst auf 15 Mbit/s. Zumal viele erst ein Login benötigen, das mit der Playstation Portal nur schwer zu bewerkstelligen ist.

Auch einen persönlichen Hotspot herzustellen ist bisher eine eher unzuverlässige Option. In unseren Tests hat die Verbindung nur selten geklappt. Nach einigen Minuten der Verbindungsherstellung bekamen wir oft die Info, dass diese nicht hergestellt werden kann.

Handhabung ist gut – in der Theorie

Die Playstation Portal einzurichten ist denkbar einfach – ihr folgt einfach den wenigen Schritten, die euch erklärt werden. Dennoch haben wir in den Tagen, die wir die Playstation Portal genutzt haben, mit einigen Problemen zu kämpfen.

Zunächst kam gar keine Verbindung zustande – nicht nur bei uns, auch bei Kolleg:innen, mit denen wir gesprochen haben. Ebenso kam es, wie schon beschrieben, zu Problemen mit persönlichen Hotspots.

Es kann aber gut sein, dass diese Probleme durch Patches schnell behoben werden, sodass zumindest die Einrichtung und die Herstellung der Verbindung ohne Probleme ablaufen werden.

Nicht alle Spiele funktionieren – und es verbraucht Energie

Um unterwegs mit eurer Playstation Portal eure PS5-Spiele zocken zu können, müssen die auf der Festplatte der Konsole gespeichert sein. Das heißt, dass die Streamingfunktion der PS5 nicht mit der Playstation Portal genutzt werden kann.

Die Spiele müssen auf der Festplatte sein, nicht in einer Cloud, um sie portabel spielen zu können.

Auch müsst ihr bedenken, dass die PS5 mindestens im Stand-by-Modus sein muss, um die PS Portal nutzen zu können. Ist die Konsole aus, hat es auch mit dem portablen Zocken ein Ende. Das solltet ihr also bedenken, wenn ihr etwa auf Reisen seid: In der Zeit verbraucht die PS5 Energie, selbst wenn sie im Stand-by ist. Bei der Benutzung dann sowieso.

Fazit

Viele der beschriebenen Cons könnten in den kommenden Monaten noch ausgebügelt werden. Besonders die Performance und die Verbindung mit dem Netz dürften mit Patches stabiler und zuverlässiger werden.

Aber auch schon jetzt kann die Playstation Portal für jene interessant sein, die für zu Hause eine portable Option suchen, um ihre PS5-Spiele unabhängig vom Fernseher zu spielen.

Uns hat es sehr gefallen, Elden Ring oder Resident Evil 4 Remake im Bett oder in der Küche beim Frühstück zu spielen, während der Fernseher im Wohnzimmer ausgeschaltet blieb.

Wenn das auch für euch eine interessante Vorstellung ist – und ihr das passende Kleingeld habt –, dürfte die Playstation Portal keine Fehlinvestition sein.

