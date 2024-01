Warten auf PS Plus: Auf diese Games verzichten Playstation-Spieler absichtlich monatelang

Als Playstation-Spieler:in könntest du das Phänomen kennen: Wochenlang wartest du auf einen Rabatt für ein langersehntes Spiel oder darauf, dass der Titel im Abodienst Playstation Plus landet. Nach der langen Warterei hältst du es nicht mehr aus und entscheidest dich trotz fehlender Angebote für den Kauf. Nur um kurze Zeit später zu sehen, dass das Game jetzt doch ohne weitere Kosten im Abo verfügbar ist.

Anzeige Anzeige

Genau dieses Phänomen diskutieren derzeit zahlreiche Nutzer:innen auf Reddit. Unter dem Titel „Spiele, die ihr nicht kauft, weil ihr wisst, dass sie bei PS Plus landen, sobald ihr nachgebt“ listen sie Games auf, die sie schon seit langer Zeit zocken wollen.

Auf diese PS-Plus-Games warten Spieler:innen gebannt

Zu den am häufigsten genannten Spielen gehören etwa Immortals of Avernum, Marvel‘s Midnight Suns und Forspoken, die alle für die Playstation 5 erschienen sind. Allerdings haben die Titel auch gemein, dass sie an den Kassen etwas unter den Erwartungen von Entwickler und Publisher performt haben.

Anzeige Anzeige

Gerade solche Titel sind prädestiniert dafür, im PS-Plus-Abo zu landen. Sie bekommen so eine zweite Chance, Spieler:innen zu begeistern, und dürften den Verantwortlichen noch Einnahmen durch die Anteile am Abo und In-Game-Käufe generieren.

Nicht nur wahrscheinliche Playstation-Titel

Andere Titel in der genannten Reddit-Liste dürften den Spieler:innen allerdings noch viel Geduld abverlangen. So wünschen sich einige etwa Final Fantasy 7 Crisis Core. Die Neuauflage erschien am 13. Dezember 2023 für die Playstation. Ein zeitnaher Release für PS Plus ist also unwahrscheinlich.

Anzeige Anzeige

Doch immerhin zeigt das Beispiel des direkten Vorgängers, des Remakes von Final Fantasy 7, dass der Wunsch nicht unmöglich ist. Die Neuauflage erschien im April 2020 für die PS4. Im März 2021 landete das Final-Fantasy-7-Remake bei PS Plus.

Anzeige Anzeige

Wie kommt es zu dem Phänomen?

Natürlich ist das Phänomen nicht nur auf die Playstation beschränkt. Am ehesten lässt es sich mit der sogenannten „Kaufreue“ erklären. Damit bezeichnet die Verkaufspsychologie eine Verhaltensweise, bei der Käufer:innen die Transaktion im Nachhinein hinterfragen.

Rabatte oder das Aufnehmen des Spiels im PS-Plus-Aufgebot können Käufer:innen dazu verleiten, ihren Kauf als Fehlinvestition zu betrachten. Würden Nutzer:innen nach dem Kauf nicht weiter nach Angeboten Ausschau halten, würden sie den Kauf nicht bereuen.

Diese 9 Videospiele helfen euch, mal abzuschalten

9 Bilder ansehen Diese 9 Videospiele helfen euch, mal abzuschalten Quelle:

Mehr zu diesem Thema PlayStation