Wie gründet man ein digitales Gesundheits-Startup, Pia Wülfing?

In der aktuellen Episode unseres Interview-Podcasts übergeben wir das Mikrofon an Marlis Jahnke und Heidrun Twesten vom Equalizer-Podcast.

Die beiden haben diesmal die Ärztin und Gründerin Pia Wülfing zu Gast. Nach 20 Jahren in der Onkologie einer Klinik wurde sie während der Corona-Pandemie in den unbezahlten Urlaub geschickt, weil sie Risikopatientin war. Die plötzlich freie Zeit nutzte Pia Wülfing kurzerhand, um mit Pink! ein ärztlich geführtes Onlineangebot für Frauen mit Brustkrebs zu gründen.

Marlis und Heidrun sprechen mit Pia Wülfing unter anderem darüber, wie das Gründen im Detail funktionierte, was die gleichnamige Sängerin Pink damit zu tun hatte, warum Pia Wülfing eher kein VC nehmen möchte und was es mit digitalen Gesundheitsanwendungen auf Rezept auf sich hat.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.