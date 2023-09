u30for35 – Was sich Talente von heute für morgen wünschen!

Es wird viel über die Gen Z geredet, selten jedoch mit ihr. Auch das ist ein Grund, warum Zoe Nogai die Meinungsvielfalt in den Diskussionen der Themen unserer Zeit bereichern will. In „u30for35: Gedanken von heute für das Land von morgen“ (Amazon) geht sie der Frage nach, wie die Zukunft für die aussieht, die sie gestalten. Nogai lässt Vertreterinnen und Vertreter dieser Generation sprechen – angefangen bei Genderstereotypen bis künstliche Intelligenz.

„Das ist kein Werk, das andere Meinungen überschreiben soll. Es soll vielmehr ein Add-on darstellen“, so Nogai. Dabei sind einige Themen durchaus kontrovers. Eine Mit-Autorin etwa spricht darüber, dass wir mehr Emotionen im Berufsalltag zulassen sollten – auch negativ konnotierte Gefühle wie Wut. Eine andere Mit-Autorin plädiert in Zeiten der Always-on-Gesellschaft, den Rückzug aus dem digitalen Raum. Zur Erinnerung: Wir sprechen immer noch mit der Generation Z.

Auch und gerade deshalb ist Zoe Nogais Erstlingswerk spannend – sowohl für ältere als auch jüngere Menschen, die ihre Perspektiven mit den vielen Autorinnen und Autoren vergleichen möchten. Im t3n-Podcast haben wir mit der 27-Jährigen über die Motivation von „u30for35“ gesprochen, über dessen Inhalt, aber auch darüber, wie jungen Menschen auf diese krisengerüttelte Zeit und den vielen Herausforderungen drumherum blicken. Wir wünschen viel Spaß beim Hören.

