Das Imperium um Pornhub und Youporn hat neue Eigner

Ethical Capital Partners (ECP) heißt die ganz frisch gegründete kanadische Private-Equity-Firma, die MindGeek, das Unternehmen hinter Pornhub, Youporn, Xhamster und anderen großen Erotikseiten, übernommen hat. Zum Übernahmepreis gibt es keine Informationen.

Pornhub-Betreiber Mindgeek von kanadischen Investoren übernommen

Die Financial Times berichtet, dass das ehemalige MindGeek unter einem Konglomerat von derzeitigen und neuen Führungskräften betrieben wird. Zu den neuen Führungskräften sollen auch „Anwälte und ehemalige Cannabis-Investoren“ gehören.

In einer Pressemitteilung teilt ECP die Zukunftspläne für Mindgeek mit. Darin heißt es, man wolle sich darauf konzentrieren, „in MindGeek als führenden Internetanbieter im Kampf gegen illegale Online-Inhalte zu investieren“. Das Unternehmen solle „eine führende Rolle im Kampf gegen illegale Inhalte im gesamten Internet spielen“. Dabei könnten das Mindgeek angegliederte Altersverifikationstool AgeID und das eigene Bilderkennungstool Safeguard eine Rolle spielen.

Mindgeek ist seit Jahren angeschlagen. Zwar gehören dem Unternehmen einige der am stärksten frequentierten Websites im Internet. Allerdings hat Mindgeek damit seit langem viele Probleme.

So wurde die Porno-Plattform immer wieder dafür kritisiert, dass Nutzende nicht daran gehindert werden, illegale Videos hochzuladen oder anzusehen. Auch Inhalte mit Kindesmissbrauch sollen zeitweise auf den Seiten zu sehen gewesen sein.

Visa und Mastercard erzwingen weitreichende Änderungen

Im Jahr 2020 eskalierte die Situation, als Visa und Mastercard Pornhub wegen der Vorwürfe die Abwicklung von Zahlungen verweigerten. Daraufhin hatte Pornhub die meisten seiner Videos entfernt und ein Altersverifizierungssystem für die in den Videos gezeigten Personen eingeführt.

Diese Maßnahmen führten dazu, dass Mastercard und Visa die Zahlungsdienste für Pornhub wieder aufnahmen. Weiterhin verwehrt blieb dem Porno-Imperium indes der Zugang zum zugehörigen Werbenetzwerk Trafficjunky.

Ein kalifornisches Gericht hatte zuvor geurteilt, dass Visa möglicherweise für die Unterstützung Mindgeeks bei der „Monetarisierung von Kinderpornografie“ haftbar gemacht werden könnte. Weitere rechtliche Probleme hatten dazu geführt, dass sowohl der CEO und der COO von Mindgeek, Feras Antoon und David Tassillo, Mitte 2022 zurücktreten mussten.

ECP: Retter aus dem Nichts

Nun also tritt Ethical Capital Partners wie aus dem Nichts auf den Plan und tätigt genau eine einzige Transaktion, nämlich die Übernahme von Mindgeek. Da lohnt sich ein näherer Blick.

Wie The Verge schreibt, sind die Akteure hinter ECP durchaus illustre Persönlichkeiten. So habe ihr Vorsitzender Rocco Meliambro Wurzeln in der kanadischen Cannabisindustrie, wo er unter anderem als Direktor der National Access Cannabis Corporation arbeitete. Dort arbeitete auch sein Vorstandskollege Chuck Rifici.

Akteure schon an Übernahmegesprächen im Jahr 2021 beteiligt

Der wiederum soll laut einem Bericht von The Globe and Mail schon im Jahr 2021 an Gesprächen über den Kauf von Pornhub und anderen Teilen von Mindgeek beteiligt gewesen sein. Zum weiteren Führungsstab von ECP gehören ein bekannter Strafverteidiger sowie ein ehemaliger Abteilungsleiter von der berittenen Polizei Kanadas. Alle Beteiligten sollen an den früheren Übernahmegesprächen teilgenommen haben.

Wie aus einer Präsentation aus dem Jahr 2021 hervorgeht, lautete der damalige Plan: Umstrukturierung, „Rehabilitierung des Rufs“ und Verkauf oder Fusion mit einer SPAC, also einem börsennotierten Mantelunternehmen. In der Präsentation wurde zudem festgestellt, dass „das Akquisitionsziel eine der anerkanntesten und unterbewertetsten Marken in der Erwachsenenunterhaltung und im Technologiesektor ist“.

Gut möglich, dass ECP jetzt den alten Plan aus dem Jahr 2021 in die Tat umsetzen will. Dass das die Regulierungsbehörden besänftigen kann, darf wohl ausgeschlossen werden.

