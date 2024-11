Preisanalyse zeigt: Zum Black Friday könnt ihr bei diesen Produkten besonders sparen

Der Black Friday steht vor der Tür. Einige Onlineshops wie Amazon haben sogar schon die Black Week rund um den Schnäppchentag gestartet und erste Deals veröffentlicht. Am eigentlichen Black Friday dürften die Angebote sich aber noch einmal ausweiten – sei es bei Amazon selbst oder dann auch bei vielen weiteren Händler:innen.

Anzeige Anzeige

Wie immer stellt sich die Frage, ob sich die Deals wirklich lohnen oder ihr besser darauf verzichten solltet. Das Vergleichsportal Geizhals.de ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat Daten aus dem Vorjahr herangezogen. Genauer gesagt hat das Portal die Black Week 2023 bei Amazon mit der Vorwoche im selben Jahr verglichen. Dabei haben sich einige Kategorien abgezeichnet, in denen wirklich gespart werden kann.

Amazon Black Week: Welche Deals sich Kund:innen wünschen – und welche sie bekommen

In vielen Amazon-Kategorien steigt laut der Analyse die Nachfrage enorm. Bei Fernsehern und Monitoren sind es mehr als 300 Prozent, bei Grafikkarten 259 Prozent gestiegene Nachfrage. Knapp dahinter liegen Notebooks und Smartphones mit immer noch mehr als 240 Prozent Nachfrageanstieg. Die Daten beruhen dabei auf den Preisabfragen über Geizhals.de.

Anzeige Anzeige

Doch damit nicht genug: Manche Kategorien haben noch größere Anstiege zu verzeichnen. Darunter fallen etwa Elektrogrills. Bei diesen Geräten stieg die Nachfrage im Vorjahr um knapp 900 Prozent. Konsolen stiegen um rund 650 Prozent an, während Handhelds rund 560 Prozent häufiger gesucht wurden als noch in der Vorwoche.

Anzeige Anzeige

Doch am Ende stellt sich die Frage: Gibt es für diese Kategorien auch die besten Deals? Wie sich durch die Analyse zeigt, ist das nur selten der Fall. Besonders gefragte Kategorien wie Notebooks und Fernseher waren im Schnitt nur zehn bis zwölf Prozent reduziert. Monitore und Smartphones schafften es sogar nur auf sieben und sechs Prozent Preisnachlass in der Black Week.

Allerdings kristallisierten sich andere Kategorien heraus, in denen Kund:innen mehr sparen konnten. Dazu zählten etwa Kaffeemaschinen (-17 Prozent) und PS5-Spiele (-16 Prozent). Aber auch Systemkameras waren im Schnitt etwa 16 Prozent reduziert. Wichtig ist aber, dass es sich hier um den Durchschnitt in den jeweiligen Kategorien handelt. Dementsprechend kann es einzelne Schnäppchen geben, wenn ihr genau hinschaut. In jedem Fall solltet ihr die Rabatte vor dem Kauf mit anderen Angeboten vergleichen, um zu sehen, ob sich der Deal lohnt.

Wenn Bestellungen bei Amazon nach hinten losgehen

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle:

Mehr zu diesem Thema